Huelga del personal de asistencia en tierra de Groundforce del Aeropuerto de Bilbao durante Semana Santa

El Sector Aéreo de FeSMC-UGT ha convocado una huelga a nivel estatal en la empresa de handling Groundforce, tras no alcanzar un acuerdo en la Comisión Paritaria sobre la correcta aplicación de las tablas salariales.

Están llamados a secundar la huelga los 230 trabajadores del aeropuerto de Loiu (personal de asistencia en tierra, facturación, embarques, carga y descarga de equipajes), por lo que la huelga afectaría al Aeropuerto de Bilbao. Groundfource está presente en cerca de 20 aeropuertos del Estado.

La huelga, de carácter indefinido, comenzará el 27 de marzo y, de no llegar antes a un acuerdo, afectaría al miércoles 1 de abril, el 3 de abril (Viernes Santo) y el 6 de abril (Lunes de Pascua). Los paros se desarrollarán de 05:00 a 07:00 horas, de 11:00 a 17:00 horas, y de 22:00 a 00:00 horas.

El conflicto se centra en la aplicación del diferencial del IPC y la garantía de mantenimiento del poder adquisitivo recogida en el artículo 94 del convenio colectivo.

Los sindicatos reclaman que, según el convenio de Groundforce, los salarios tienen que subir un 7 %, mientras que la empresa defiende que la subida no pude ser mayor que el 4 % que marca el convenio sectorial.

Desde el sindicato denuncian que la empresa está aplicando las tablas salariales "según su propio criterio", y advierten que "no es aceptable dejar sin efecto la recuperación salarial acordada".