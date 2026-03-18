Aste Santuan greba egingo dute Bilboko aireportuko Grounforceko lurreko asistentziako langileek
Lanuzteak martxoaren 27an hasiko dira eta apirilaren 1ean (asteazkena), apirilaren 3an (Ostiral Santua) eta 6an (Pazko Astelehena) izango lukete eragina. KPIaren diferentzialari eta erosahalmenari eustea aldarrikatzen dute langileek. Handling enpresa horrek zerbitzua ematen duen Estatuko aireportu guztietan izango dira greba-deialdiak.
FeSMC-UGTren Aire Sektoreak greba deitu du Estatu mailan Groundforce handling enpresan, Batzorde Paritarioan soldata-taulak behar bezala aplikatzeari buruzko akordioak porrot egin baitu.
Greba-deialdiak Bilboko aireportuari eragingo lioke (enpresa horretako 230 langilek dihardute Loiun). Grebarekin bat egitera deituta daude lurreko asistentizako langileak, fakturazio eta ontziratzekoak, ekipajeen karga eta deskargakoak, eta enpresa horrek egiten dituen handling eragiketa guztietan jarduten dutenak, Espainiako Estatuko 20 bat aireportutan.
Greba mugagabea martxoaren 27an hasiko da, eta lehenago akordiorik lortzen ez bada, apirilaren 1ean (asteazkena), apirilaren 3an (Ostiral Santua) eta apirilaren 6an (Pazko Astelehena) egingo da. Lanuzteak 05:00etatik 07:00etara, 11:00etatik 17:00etara eta 22:00etatik 00:00etara izango dira.
Gatazka piztu da enpresak ez duelako KPIaren diferentzialaren aplikatu nahi izan, ezta hitzarmen kolektiboaren 94. artikuluan jasotako erosahalmenari eusteko bermea ere.
Sindikatuek diotenez, Groundforceko hitzarmenaren arabera, soldatak % 7 igo behar dira, baina enpresak dio igoera ezin dela izan sektoreko hitzarmenak ezartzen duen % 4 baino handiagoa.
UGT sindikatuak salatu duenez, enpresa "bere irizpidearen arabera" aplikatzen ari da soldaten taula, eta "ez da onargarria adostutako soldata-igoera ez aplikatzea".
CCOO Euskadik sindikatuaren aurkako manifestazio eta beto kanpaina salatu ditu
Comisiones Obrerasek sindikatuaren aurkako manifestazio kanpaina bat salatu du, euskararekiko eta hizkuntza eskakizunekiko duen jarrera dela eta. Santi Martinez idazkari nagusiak, gainera, Korrikan parte hartzeko betoa jarri izana gaitzetsi du, eta sindikatu abertzaleak euren kontra "erakunde ultra batek egingo lukeen moduan" jokatzen ari direla uste du.
Nafarroako Ekonomia eta Gizarte Kontseiluak Irango gerraren ondorioei aurre egiteko neurriak aztertuko ditu
Nafarroako Gobernuak aurreratu du Ministroen Kontseiluak ostiral honetan iragarriko dituen neurriak arretaz aztertuko dituela Nafarroan aplika daitezkeen egiaztatzeko.
"Indarberriturik eta helburua lortzetik gertuago" atera dira langile klasea eta indar sindikala, ELAren eta LABen ustez
Sindikatuen ustez, greba orokorra "klase elkartasun erakustaldia" izan da. LGS propioa lortzeko bideak zabalik daudela adierazi dute (bai patronalarekin, bai Espainiako Kongresuan) eta Jaurlaritzari eta, bereziki, EAJri, eskatu diote argitu dezala Legebiltzarrean eta Espainian dituen jarrera kontraesankorrak.
Atzoko greba orokorra "indar erakustaldia" izan zen, LAB eta ELA sindikatuen aburuz
Radio Euskadin eta Euskadi Irratian egindako elkarrizketetan LAB eta ELAko idazkari nagusiek adierazi dutenez, atzokoak "oso mobilizazio jendetsuak izan ziren, 135.000 pertsona ere batu zirela". "Indarberrituta atera gara", azpimarratu du Garbiñe Aranburu LABen koordinatzaile nagusiak.
Albiste izango dira: Greba orokorraren balantzea, Iranek Ali Larijaniren heriotza eta Ipar Euskal Herriko udal hauteskundeen bigarren itzulia
Orain-ek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
Ertzaintzak hiru pertsona atxilotu ditu greba orokorraren egunean
Desordena publikoak egitea leporatzen zaie. Gainera, bost pertsona ikertzen ari da eta 165 identifikatu ditu.
Egungo gutxieneko soldata kobratzen dutenek diote ez dela nahikoa duintasunez bizi ahal izateko
Zaintzan eta garbiketan; ostalaritzan eta turismoan; saltokietan, logistikan eta nekazaritzan… Arlo horietan ohikoa izaten da lanbidearteko gutxieneko soldata erreferentziatzat hartzea ordainsariak ezartzeko. Langileek salatzen dute jasotzen duten horrekin ezin dela bizi, eta ezinbesteko jotzen dute 1.500 eurora igotzea, duintasunez bizi ahal izateko.
Donostia Ospitalearen parean manifestazioa egin dute medikuek, estatutu eta gutxieneko soldata propioa eskatzeko
Euskadiko Medikuen Sindikatuak deituta, medikuek bat egin dute M17ko greba orokorreko aldarrikapenekin. Medikuek bigarren greba astea hasi zuten atzo, estatutu propioa eskatzeko.
Eusko Jaurlaritzak istiluak gaitzetsi ditu eta elkarrizketa sozialaren alde egin du gutxieneko soldata propioa lortzeko
Maria Ubarretxena bozeramailea bat etorri da gutxieneko soldata propioa lortzeko aldarrikapenarekin, baina ez konfrontazio bidearekin.