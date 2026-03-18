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La huelga general fue "un ejercicio de compromiso de la clase trabajadora vasca con quien peor lo está pasando", según LAB y ELA

garbiñe aranburu (LAB) eta mitxel lakuntza (ELA), irratian eskainitako elkarrizketan
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Greba orokorra "euskal langileriak okerren pasatzen ari denarekin duen konpromiso-ariketa" izan zen
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EITB

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En declaraciones a Radio Euskadi y Euskadi Irratia, los portavoces de LAB y ELA han destacado que las movilizaciones de ayer fueron "multitudinarias". Además, han subrayado que han salido "reforzados" y que "la sociedad vasca ha comprendido que hay razones para la huelga". 

Los sindicatos ELA, LAB, Steilas, Etxalde e Hiru destacan el "amplio seguimiento" y "exito" de la huelga general del 17M por un SMI propio
Sindicato Ela Sindicato LAB Huelgas Economía

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SAN SEBASTIÁN, 17/03/2026.- Un piquete informativo recorre el centro de San Sebastián durante la huelga general convocada por ELA, LAB y otros sindicatos vascos, en demanda de un salario mínimo interprofesional (SMI) propio. EFE/ Javier Etxezarreta
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