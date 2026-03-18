Los sindicatos han calificado la Huelga General de una "demostración de solidaridad de clase". Insisten en que la lucha continúa y que están a abiertas vías de diálogo tanto con la patronal como en el Congreso de Diputados de Madrid, y piden al Gobierno Vasco y, en especial, al PNV que aclare su postura "contradictoria".