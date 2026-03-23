Euskadi registra en enero una caída del 4,5 % en las exportaciones y del 6,1 % en las importaciones

Euskadi exportó el pasado mes de enero bienes por valor de 2162,3 millones de euros, lo que supone un 4,5 % menos que en el primer mes de 2025, mientras que las importaciones alcanzaron los 2049 millones, un 6,1 % menos, según los datos hechos públicos este lunes por el Instituto Vasco de Estadística, Eustat.



El saldo comercial de este primer mes de 2026 fue positivo, en 113,2 millones de euros, y la tasa de cobertura, que mide la relación entre exportaciones e importaciones, se situó en el 105,5 %.



Las exportaciones de productos energéticos aumentaron un 169,3 % pero las de los productos no energéticos cayeron un 6,8 %.

Francia (335,7 millones de euros), Alemania (317,7 millones de euros) y Reino Unido (183,7 millones de euros) fueron los tres principales destinos de las exportaciones vascas en enero.



Encabezan las partidas exportadoras los turismos de menos de 10 personas a pesar del descenso del 11,3 % de descenso respecto al mismo mes de 2025.



Por territorios, las exportaciones disminuyeron en Álava un 18,4 % y en Gipuzkoa un 2,7 %, mientras que las ventas al exterior en Bizkaia crecieron un 7,3 %.



Para el conjunto de Euskadi, las compras procedentes del exterior fueron mayoritariamente de Alemania (297,9 millones), Francia (165,4 millones) y China (159 millones).



