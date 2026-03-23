Esportazioak % 4,5 murriztu dira urtarrilean Euskadin, eta inportazioak % 6,1
2026ko lehenengo hilabeteko saldo komertziala positiboa izan da, 113,2 milioi eurokoa, eta esportazioen eta inportazioen arteko harremana neurtzen duen estaldura tasa % 105,5ekoa.
Euskal Autonomia Erkidegoak 2162,3 milioi euro esportatu zituen ondasunetan iragan urtarrilean, hau da, 2025eko lehen hilabetean baino % 4,5 gutxiago. Inportazioak, berriz, 2049 milioi eurora iritsi ziren, iaz baino % 6,1 gutxiago, Eustat Euskal Estatistika Erakundeak astelehen honetan eman dituen datuen arabera.
Produktu energetikoen esportazioak % 169,3 igo ziren, baina produktu ez-energetikoenak % 6,8 jaitsi ziren.
Frantzia (335,7 milioi euro), Alemania (317,7 milioi euro) eta Erresuma Batua (183,7 milioi euro) izan ziren euskal esportazioen hiru helmuga nagusiak urtarrilean.
10 pertsona baino gutxiagoko turismoak izan ziren esportazioetan nagusi, % 11,3ko beherakada izan bazuten ere —2025eko hilabete berarekin alderatuta—.
Lurraldeka, esportazioak % 18,4 gutxitu ziren Araban eta % 2,7 Gipuzkoan; kontrara, Bizkaian % 7,3 hazi zizren kanporako salmentak.
Euskadik atzerrian egindako erosketa gehienak Alemaniatik (297,9 milioi), Frantziatik (165,4 milioi) eta Txinatik (159 milioi) iritsi ziren.
