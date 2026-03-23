Euskadi cerrará este mes de marzo con un descenso del desempleo y un aumento de la afiliación a la Seguridad Social. Así lo ha asegurado el director general de Lanbide, Francisco Pedraza, quien ha afirmado que las previsiones de empleo para este año "siguen siendo optimistas".

Según ha indicado en una entrevista concedida a Radio Euskadi, todavía "no se notan los efectos de la crisis geopolítica", aunque ha advertido de que hay "muchas incertidumbres a medio plazo".

Francisco Pedraza ha avanzado que, en términos de empleo, el mes de marzo va "en buena línea, ascendente", y ha confiado en que se cerrará con un descenso del desempleo y un aumento de las cotizaciones.

Según ha explicado, los datos a mediados de mes ya indicaban una reducción del desempleo de casi 1.500 personas y este año "parece que se está adelantando la recuperación" tras la "habitual" evolución de este indicador en los dos primeros meses de año.

En todo caso, ha señalado que en la medida en que se vayan encareciendo los productos energéticos y todos los costes fijos, las empresas tendrán "menos márgenes" y por tanto pueden empezar a "tener dificultades en el medio plazo".