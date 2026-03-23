Lanbidek aurreikusten du martxoa enplegu-datu positiboekin amaituko dela: "Oraindik ez dira nabaritzen krisi geopolitikoaren ondorioak"
Francisco Pedraza Lanbideko zuzendari nagusiak ohartarazi du Radio Euskadin "zalantza asko" daudela "epe ertainera begira".
Langabeziak behera egingo du eta Gizarte Segurantzako afiliazioak gora egingo du martxoan. Hala ziurtatu du Francisco Pedraza Lanbideko zuzendari nagusiak, eta aurtengo enplegu aurreikuspenak "positiboak" izaten jarraitzen dutela adierazi du.
Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean adierazi duenez, "oraindik ez dira krisi geopolitikoaren ondorioak nabaritzen", baina "epe ertainean zalantza asko" daudela ohartarazi du.
Francisco Pedrazak aurreratu duenez, enpleguari dagokionez, martxoa "ondo doa, goraka", eta langabeziak behera eta kotizazioek gora egingo dutela espero du.
Azaldu duenez, hilaren erdialderako datuek adierazten zuten ia 1.500 langabe gutxiago zeudela, eta aurten "badirudi susperraldia aurreratzen ari dela ", adierazle horrek urteko lehen bi hilabeteetan izan duen ohiko bilakaeraren! ondoren.
Nolanahi ere, produktu energetikoak eta kostu finko guztiak garestitzen diren heinean, enpresek "marjina gutxiago" izango dute. Horren ondorioz, "epe ertainean zailtasunak izan daitezke”.
