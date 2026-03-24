El Ministerio de Sanidad afronta dos reuniones esta semana sobre la huelga de médicos
Ha convocado para el jueves al Comité de Huelga de los médicos para abordar los puntos de conflicto que han llevado a las movilizaciones. Después, el viernes, informará sobre la situación a las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
El Ministerio de Sanidad afronta esta semana dos encuentros en los que tratará sobre el conflicto laboral que mantiene con los sindicatos médicos y que generado varias jornadas de huelga de médicos en todo el Estado.
Por una parte, el jueves, 26 de marzo, se reunirán el Ministerio y el Comité de Huelga, formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA). A la reunión acudirá también el Foro de la Profesión Médica (FPME) como mediador.
De cara a este encuentro los sindicatos denuncian la falta de avances por parte del Ministerio respecto a las demandas que motivaron la convocatoria de movilizaciones. El colectivo pide un acuerdo para elaborar un estatuto médico, la creación de una mesa de negociación propia y una clasificación profesional que refleje la singularidad del colectivo. Entre las exigencias de los sindicatos también se incluyen la regulación de las guardias y de su retribución, la posibilidad de jubilación anticipada, garantías de descanso y conciliación.
Mientras, el Ministerio ha advertido de que se necesita "voluntad de acuerdo, flexibilidad y adecuación al marco legal".
El viernes, con las comunidades autónomas
Por otra parte, para el viernes, 27 de marzo, estaba previsto el encuentro del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) y el Ministerio ha incluido en el orden del día un punto sobre la huelga de facultativos, siguiendo la petición de algunas comunidades autónomas.
Las consejerías de Andalucía, Baleares, Euskadi, Extremadura y Madrid habían trasladado por escrito su petición de incluir como punto específico la huelga de médicos para conocer la negociación con los sindicatos y las consecuencias asistenciales y económicas de los paros en sus respectivos servicios de salud.
Te puede interesar
Tubos Reunidos presenta el ERE con 285 despidos
Algo más de 200 personas saldrán de la empresa de forma voluntaria (152 de Amurrio y 53 de Trapagaran), tras haber aceptado la baja incentiva. Los trabajadores eventuales serán cesados a finales de mes. La mayoría sindical del comité de empresa anuncia que impugnará el ERE y niega que las salidas sean voluntarias.
Otxandiano pide al Gobierno Vasco explorar todas las posibilidades en Tubos Reunidos para mantener el compromiso por el empleo hasta el final
El portavoz de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha afirmado en una entrevista concedida a Euskadi Irratia que hoy mismo se pondrá en contacto con los sindicatos ELA, LAB, CC. OO. y UGT para presentarles la propuesta de la coalición soberanista sobre el modelo de perfiles lingüísticos.
La salud mental y las listas de espera, claves del aumento del absentismo laboral en Navarra
Aunque el 67 % de las personas trabajadoras no tuvo bajas en 2025, un pequeño grupo concentra la mayoría de los días de ausencia.
Euskadi registra en enero una caída del 4,5 % en las exportaciones y del 6,1 % en las importaciones
El saldo comercial de este primer mes de 2026 fue positivo, en 113,2 millones de euros, y la tasa de cobertura, que mide la relación entre exportaciones e importaciones, se situó en el 105,5 %.
Confebask rechaza acudir a la nueva reunión convocada por ELA y LAB para negociar el salario mínimo en Euskadi
La patronal vasca argumenta que el TSJPV ha establecido que negociar este extremo es "ilegal". El encuentro estaba convocado para este martes, cuando se cumple una semana de la huelga general. ELA y LAB han denunciado el "carácter autoritario y provocador" de la patronal al negarse a negociar e instan al Gobierno Vasco a "hacer frente" a Confebask. Por su parte, el ejecutivo vasco ha pedido a ambos “hacer los esfuerzos necesarios” para avanzar en la negociación colectiva.
Sanidad convoca a las comunidades autónomas el 9 de abril para abordar la huelga del personal médico
Este viernes celebra un pleno ordinario en el que informará del anteproyecto de ley de pacientes y la de gestión pública del Sistema Nacional de Salud.
El brent cae de golpe un 13 % tras el anuncio de Trump de paralizar ataques militares a Irán, aunque vuelve a situarse en torno a los 100 dólares
El Ibex 35 se ha dado la vuelta a media sesión y subía un 1,08 %, hasta los 16 893,9 puntos, con el precio del crudo a la baja, después de conocerse que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha ordenado "posponer todo ataque militar" contra las centrales eléctricas de Irán durante un periodo de cinco días.
Lanbide prevé cerrar marzo con un descenso del paro: "Aún no se notan los efectos de la crisis geopolítica en el empleo”
El director general de Lanbide, Francisco Pedraza, ha advertido en Radio Euskadi de que hay "muchas incertidumbres a medio plazo".
Comienzo de semana con bajadas en el precio del carburante, tras entrar en vigor el domingo las medidas anticrisis
Dependiendo de estación de servicio, los precios han bajado entre 15-20 céntimos por litro. Pese a que las medidas están en vigor, deberán ser ratificadas en el Congreso de los Diputados, que las votará el próximo jueves, 26 de marzo.