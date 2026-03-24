El Ministerio de Sanidad afronta esta semana dos encuentros en los que tratará sobre el conflicto laboral que mantiene con los sindicatos médicos y que generado varias jornadas de huelga de médicos en todo el Estado.

Por una parte, el jueves, 26 de marzo, se reunirán el Ministerio y el Comité de Huelga, formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA). A la reunión acudirá también el Foro de la Profesión Médica (FPME) como mediador.

De cara a este encuentro los sindicatos denuncian la falta de avances por parte del Ministerio respecto a las demandas que motivaron la convocatoria de movilizaciones. El colectivo pide un acuerdo para elaborar un estatuto médico, la creación de una mesa de negociación propia y una clasificación profesional que refleje la singularidad del colectivo. Entre las exigencias de los sindicatos también se incluyen la regulación de las guardias y de su retribución, la posibilidad de jubilación anticipada, garantías de descanso y conciliación.

Mientras, el Ministerio ha advertido de que se necesita "voluntad de acuerdo, flexibilidad y adecuación al marco legal".

El viernes, con las comunidades autónomas

Por otra parte, para el viernes, 27 de marzo, estaba previsto el encuentro del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) y el Ministerio ha incluido en el orden del día un punto sobre la huelga de facultativos, siguiendo la petición de algunas comunidades autónomas.

Las consejerías de Andalucía, Baleares, Euskadi, Extremadura y Madrid habían trasladado por escrito su petición de incluir como punto específico la huelga de médicos para conocer la negociación con los sindicatos y las consecuencias asistenciales y económicas de los paros en sus respectivos servicios de salud.