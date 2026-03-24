HUELGA DE MÉDICOS
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Ministerio de Sanidad afronta dos reuniones esta semana sobre la huelga de médicos

Ha convocado para el jueves al Comité de Huelga de los médicos para abordar los puntos de conflicto que han llevado a las movilizaciones. Después, el viernes, informará sobre la situación a las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

huelga médicos movilización basurto
Movilizaciones de los médicos. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Osasun Ministerioak bi bilera egingo ditu aste honetan, medikuen grebari buruz hitz egiteko
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Ministerio de Sanidad afronta esta semana dos encuentros en los que tratará sobre el conflicto laboral que mantiene con los sindicatos médicos y que generado varias jornadas de huelga de médicos en todo el Estado.

Por una parte, el jueves, 26 de marzo, se reunirán el Ministerio y el Comité de Huelga, formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA). A la reunión acudirá también el Foro de la Profesión Médica (FPME) como mediador.

De cara a este encuentro los sindicatos denuncian la falta de avances por parte del Ministerio respecto a las demandas que motivaron la convocatoria de movilizaciones. El colectivo pide un acuerdo para elaborar un estatuto médico, la creación de una mesa de negociación propia y una clasificación profesional que refleje la singularidad del colectivo. Entre las exigencias de los sindicatos también se incluyen la regulación de las guardias y de su retribución, la posibilidad de jubilación anticipada, garantías de descanso y conciliación.

Mientras, el Ministerio ha advertido de que se necesita "voluntad de acuerdo, flexibilidad y adecuación al marco legal".

El viernes, con las comunidades autónomas

Por otra parte, para el viernes, 27 de marzo, estaba previsto el encuentro del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) y el Ministerio ha incluido en el orden del día un punto sobre la huelga de facultativos, siguiendo la petición de algunas comunidades autónomas.

Las consejerías de Andalucía, Baleares, Euskadi, Extremadura y Madrid habían trasladado por escrito su petición de incluir como punto específico la huelga de médicos para conocer la negociación con los sindicatos y las consecuencias asistenciales y económicas de los paros en sus respectivos servicios de salud.

Gobierno de España Huelgas Economía

Te puede interesar

Tamara Yagüe (Confebask): "Industria atzeraldira hurbil daiteke une jakin batzuetan; funtsezkoak izango dira datozen hilabeteak"
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Confebask rechaza acudir a la nueva reunión convocada por ELA y LAB para negociar el salario mínimo en Euskadi

La patronal vasca argumenta que el TSJPV ha establecido que negociar este extremo es "ilegal". El encuentro estaba convocado para este martes, cuando se cumple una semana de la huelga general. ELA y LAB han denunciado el "carácter autoritario y provocador" de la patronal al negarse a negociar e instan al Gobierno Vasco a "hacer frente" a Confebask. Por su parte, el ejecutivo vasco ha pedido a ambos “hacer los esfuerzos necesarios” para avanzar en la negociación colectiva. 

(Foto de ARCHIVO) FILED - 16 August 2019, Lower Saxony, Emlichheim: Oil pumps operate at Wintershall Dea oil well. Photo: Mohssen Assanimoghaddam/dpa 16/8/2019 ONLY FOR USE IN SPAIN
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El brent cae de golpe un 13 % tras el anuncio de Trump de paralizar ataques militares a Irán, aunque vuelve a  situarse en torno a los 100 dólares 

El Ibex 35 se ha dado la vuelta a media sesión y subía un 1,08 %, hasta los 16 893,9 puntos, con el precio del crudo a la baja, después de conocerse que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha ordenado "posponer todo ataque militar" contra las centrales eléctricas de Irán durante un periodo de cinco días.

Cargar más
Publicidad
X