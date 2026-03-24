Osasun Ministerioak bi bilera egingo ditu aste honetan, medikuen grebari buruz hitz egiteko

Ostegunean Greba Batzordearekin bilduko da, mobilizazioak eragin dituzten gatazka-puntuak aztertzeko. Ondoren, ostiralean, egoeraren berri emango die autonomia-erkidegoei Osasun Sistema Nazionaleko Lurralde arteko Kontseiluan.

Medikuen mobilizazioak. Argazkia: EFE.
Agentziak | EITB

Osasun Ministerioak bi bilera egingo ditu aste honetan, medikuen sindikatuekin duen lan-gatazkari buruz hitz egiteko. Gatazka horrek hainbat greba egun eragin ditu Estatu osoan.

Alde batetik, martxoaren 26an, ostegunean, Ministerioa eta Greba Batzordea bilduko dira. Medikuen Sindikatuen Espainiako Konfederazioa (CESM), Andaluziako Medikuen Sindikatua (SMA), Metges de Catalunya (MC), Madrilgo Medikuen eta Goi Mailako Tituludunen Elkartea (AMYTS), Euskadiko Medikuen Sindikatua (SME) eta Galiziako Mediku Independenteen Sindikatua (O 'MEGA) daude batzorde horretan. Horrez gainera, Medikuen Lanbidearen Foroa (FPME) ere joango da bilerara bitartekari gisa.

Batzarrari begira, sindikatuek salatu dute Ministerioak ez duela aurrerapausorik eman mobilizazioen deialdia eragin zuten eskaerei dagokienez. Medikuen estatutu propioa sortzeko akordio bat eskatzen du kolektiboak, baita negoziazio-mahai propio bat sortzea eta lanbide horien berezitasuna islatuko duen lanbide-sailkapen bat egitea ere. Horrez gain, sindikatuen eskakizunen artean daude guardien eta haien ordainsarien erregulazioa, erretiro aurreratua hartzeko aukera eta atsedenerako bermeak.

Sindikatuek egindako ohartarazpenari erantzun dio Ministerioak esanez "akordiorako, malgutasunerako eta lege-esparrura egokitzeko borondatea" behar dela.

Ostiralean, autonomia erkidegoekin

Bestalde, martxoaren 27rako, ostirala, Osasun Sistema Nazionaleko Lurralde arteko Kontseiluaren bilera aurreikusita zegoen, eta Ministerioak medikuen grebari buruzko puntu bat sartu du gai-zerrendan, zenbait autonomia-erkidegoren eskaerari jarraiki.

Andaluziako, Balear Uharteetako, Euskadiko, Extremadurako eta Madrilgo kontseilaritzek idatziz helarazi zuten medikuen greba puntu espezifiko gisa sartzeko eskaera, sindikatuekin izandako negoziazioaren berri izateko eta lanuzteek beren osasun-zerbitzuetan dituzten ondorio asistentzial eta ekonomikoen berri izateko.

Zure interesekoa izan daiteke

Pello Otxandiano EH BIldu Euskadi Irratia
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Tubos Reunidos onbideratzeko aukera txikiena ere esploratzeko eskatu dio Otxandianok Jaurlaritzari, enpleguaren aldeko konpromisoari azkenera arte eusteko

Pello Otxandiano EH Bilduren bozeramaileak Euskadi Irratian egin dioten elkarrizketan adierazi duenez, gaur bertan ELA, LAB, CCOO eta UGT sindikatuen idazkari nagusiekin harremanetan jarriko da hizkuntza eskakizunen aferari irtenbidea emateko EH Bilduk planteatzen duen proposamen zehatza aurkezteko; EAJk eta PSE-EEk mahai gainean daukate dagoeneko. 

Tamara Yagüe (Confebask): "Industria atzeraldira hurbil daiteke une jakin batzuetan; funtsezkoak izango dira datozen hilabeteak"
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Confebask ez da joango ELAk eta LABek gutxieneko soldata propioa negoziatzeko biharko deitutako bilerara

Patronalak argudiatu du EAEko Auzitegi Nagusiak ebatzi zuela afera hori negoziatzea "legez kanpokoa" zela. Batzarra bihar, M17ko greba orokorra egin zenetik astebetera, egin asmo zuten bi sindikatu abertzaleek. Hain justu, Confebasken ezezkoa "probokaziotzat" jo dute biek ala biek, eta Jaurlaritzari "ekidistantziak bilatzeari" uzteko eskatu diote. Azken horrek elkarrizketarako deia egin die bi aldeei. 

