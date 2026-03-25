Muere un trabajador en un accidente laboral en el polígono de Gojain
Un trabajador ha fallecido este martes en un accidente laboral registrado en una empresa del polígono industrial de Gojain, en Álava, según han informado fuentes forales.
El suceso ha tenido lugar en torno a las 20:00 horas. Hasta el lugar se han desplazado bomberos de los parques de Vitoria-Gasteiz y Nanclares, así como recursos de la Ertzaintza y una ambulancia.
Los sanitarios no han podido hacer nada por salvar la vida del trabajador, que ha fallecido en el mismo lugar del accidente.
Por el momento, no han trascendido las circunstancias en las que se ha producido el siniestro, que está siendo investigado.
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