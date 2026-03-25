Langile bat hil da Goiaingo industrialdean izandako lan-istripuan

Ezbeharra 20:00ak aldera gertatu da, eta bertaratu diren larrialdi-zerbitzuek ezin izan dute langilea suspertu.

Langile bat hil da asteartean Gojain industrialdeko (Araba) enpresa batean izandako lan-istripuan, Foru Aldundiko iturriek jakitera eman dutenez.

Gertaera 20:00ak aldera izan da, eta Gasteizko eta Langraizko parkeetako suhiltzaileak, ertzainak eta anbulantzia bat bertaratu dira.

Osasun-langileek ezin izan dute ezer egin langilearen bizia salbatzeko, istripua izan den lekuan bertan hil baita.

Oraingoz, ez dute jakinarazi zergatik gertatu den ezbeharra, eta ikertzen ari dira.

