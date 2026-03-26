Euspel gana las elecciones en la Ertzaintza y empata a 20 delegados con Esan
ErNE, sindicato mayoritario en la Policía autonómica vasca durante dos décadas, ha quedado relegado a tercera posición.
Euspel ha sido el sindicato más votado en las elecciones celebradas este jueves en la Ertzaintza, con 1732 votos y 20 delegados. Le sigue muy de cerca Esan, que también ha obtenido 20 representantes, aunque con 67 votos menos.
El gran cambio que dejan estos comicios es el retroceso de ErNE, fuerza mayoritaria en la Ertzaintza durante las dos últimas décadas, que cae a la tercera posición. Ha logrado 1280 votos y 15 delegados, siete menos que en las anteriores elecciones. A bastante distancia queda SiPE, que ha conseguido 354 votos y cuatro delegados, tres menos.
ELA, por su parte, se queda con un único representante, frente a los cuatro que tenía hasta ahora. Ekos, que concurría por primera vez a estas elecciones, no ha logrado representación, tras recibir 160 votos.
En las anteriores elecciones sindicales en la Ertzaintza, celebradas el 10 de febrero de 2022, ErNE obtuvo 22 delegados; Esan, 20; Euspel, 10; SiPE, 7; y ELA, 4.
Euspel, creado en 2004, se ha destacado por su beligerancia contra los dirigentes del Departamento de Seguridad. De hecho, en marzo del pasado año, fue la única central con representación en la mesa de negociación que no firmó el acuerdo regulador de las condiciones de trabajo de la Ertzaintza, que sí avalaron Erne, Esan y Sipe.
El colectivo asindical 'Ertzainas en lucha', que protagonizó numerosas movilizaciones desde 2023, también se alineó con el rechazo al convenio acordado con el Departamento de Seguridad.
Te puede interesar
El Comité de Huelga y el Ministerio de Sanidad retoman las conversaciones, tras dos semanas de huelga
Apelan a la voluntad de diálogo por todas las partes para lograr un Estatuto Marco.
Huelga de los servicios de ‘handling’ en el Aeropuerto de Bilbao a las puertas de la Semana Santa
La plantilla de Groundforce, que se encarga de servicios aeroportuarios como el manejo de equipajes, está llamada a paros los lunes, miércoles y viernes, debido a desavenencias laborales dentro de la negociación del nuevo convenio.
Fallece un hombre de 52 años tras sufrir un accidente laboral en Valtierra
El siniestro se ha producido en una empresa de gestión de residuos situada en el polígono ganadero del municipio navarro cuando, según las primeras investigaciones, el trabajador ha sido golpeado por una pala cargadora.
Tubos Reunidos ofrece a los 42 trabajadores convertidos en fijos adherirse a bajas voluntarias con las condiciones de eventuales
La Inspección de Trabajo detectó este pasado miércoles, en una reunión con comité y empresa, la existencia de entre 42 y 47 contratos eventuales en fraude de ley en Tubos Reunidos, por lo que la compañía debe hacer fijos a estos trabajadores. Según explicaron los sindicatos, la empresa amplió estas contrataciones hasta el 31 de marzo.
La Ertzaintza elige a sus representantes sindicales, con el reto del aumento de la plantilla
Un total de 7078 ertzainas con derecho a voto elegirán 60 delegados: 17 en Álava, 23 en Bizkaia y 20 en Gipuzkoa. Entre los factores que podrían influir en los comicios están la irrupción hace tres años del movimiento "Ertzainas en lucha" o los acuerdos firmados con el Departamento de Seguridad por Erne, Esan y Sipe.
El brent sube el 2 %, hasta los 104 dólares, pendiente del conflicto en Irán
El miércoles bajó un 2,17 % animado por la posibilidad del avance de las negociaciones para poner fin a la guerra, y después de que Estados Unidos propusiera a Irán un plan de resolución. Ese plan fue rechazado por el país asiático que planteó el suyo propio.
La Inspección de Trabajo detecta entre 42 y 47 contratos eventuales en fraude de ley en Tubos Reunidos
Decenas de trabajadores de Tubos Reunidos han llevado a cabo hoy una protesta en Vitoria-Gasteiz, donde el comité de empresa ha mantenido una reunión con la Inspección de Trabajo del Gobierno Vasco.
La crisis del combustible golpea al sector pesquero: primeros barcos parados en Ondarroa
El encarecimiento del gasoil obliga a parte de la flota de altura a permanecer en puerto, mientras el sector reclama más ayudas para garantizar su viabilidad
Muere un trabajador en un accidente laboral en el polígono de Gojain
El siniestro se ha producido sobre las 20:00 horas y los servicios de emergencia desplazados al lugar no han podido salvar la vida del operario.