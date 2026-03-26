Euspel ha sido el sindicato más votado en las elecciones celebradas este jueves en la Ertzaintza, con 1732 votos y 20 delegados. Le sigue muy de cerca Esan, que también ha obtenido 20 representantes, aunque con 67 votos menos.

El gran cambio que dejan estos comicios es el retroceso de ErNE, fuerza mayoritaria en la Ertzaintza durante las dos últimas décadas, que cae a la tercera posición. Ha logrado 1280 votos y 15 delegados, siete menos que en las anteriores elecciones. A bastante distancia queda SiPE, que ha conseguido 354 votos y cuatro delegados, tres menos.

ELA, por su parte, se queda con un único representante, frente a los cuatro que tenía hasta ahora. Ekos, que concurría por primera vez a estas elecciones, no ha logrado representación, tras recibir 160 votos.

En las anteriores elecciones sindicales en la Ertzaintza, celebradas el 10 de febrero de 2022, ErNE obtuvo 22 delegados; Esan, 20; Euspel, 10; SiPE, 7; y ELA, 4.

Euspel, creado en 2004, se ha destacado por su beligerancia contra los dirigentes del Departamento de Seguridad. De hecho, en marzo del pasado año, fue la única central con representación en la mesa de negociación que no firmó el acuerdo regulador de las condiciones de trabajo de la Ertzaintza, que sí avalaron Erne, Esan y Sipe.

El colectivo asindical 'Ertzainas en lucha', que protagonizó numerosas movilizaciones desde 2023, también se alineó con el rechazo al convenio acordado con el Departamento de Seguridad.