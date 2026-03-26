Euspelek irabazi ditu Ertzaintzaren hauteskunde sindikalak, eta 20 delegatu izango ditu

Esanek ere 20 delegatu izango ditu, bigarren indar gisa kokatuta. ErNE, azken bi hamarkadetan Euskal Autonomia Erkidegoko polizia autonomikoan gehiengoa izan duen sindikatua, hirugarren postuan geratu da.

GRAFCAV377. ARRASATE (GIPUZKOA) (ESPAÑA), 27/02/2026.- Un hombre ha resultado herido por arma de fuego en la localidad guipuzcoana de Arrasate, un suceso que ha tenido lugar este viernes y que investiga la Ertzaintza para esclarecer lo ocurrido. EFE/Javier Etxezarreta.
Artxiboko irudia. Argazkia: EFE
Euspel izan da ostegun honetan Ertzaintzan egindako hauteskunde sindikaletan boto gehien jaso duen zentrala, 1.732 botorekin eta 20 delegatu lortuta. Oso gertutik jarraitu dio Esanek, horrek ere 20 ordezkari lortu baititu, nahiz eta 67 boto gutxiago izan.

Hauteskunde hauek utzi duten aldaketa nagusia ErNEren atzerakada izan da. Azken bi hamarkadetan Ertzaintzan nagusi izan den sindikatua hirugarren postura jaitsi da: 1.280 boto eta 15 delegatu lortu ditu, aurreko hauteskundeetan baino zazpi gutxiago. Askoz atzerago geratu da SiPE, 354 botorekin eta lau delegaturekin, hiru gutxiago.

ELA, bere aldetik, ordezkari bakarrarekin geratu da, orain arte zituen lau ordezkarien aldean. Ekosek, lehen aldiz hauteskunde hauetara aurkeztu denak, ez du ordezkaritzarik lortu, 160 boto eskuratuta.

Ertzaintzako aurreko hauteskunde sindikaletan, 2022ko otsailaren 10ean egindakoetan, ErNEk 22 delegatu lortu zituen; Esanek, 20; Euspelek, 10; SiPEk, 7; eta ELAk, 4.

Ertzaintza Euskal Autonomia Erkidegoa Ekonomia

