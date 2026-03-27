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El IPC se dispara al 3,3 % en marzo por el incremento del precio de los carburantes

Esta subida de un punto en la tasa interanual del IPC es el mayor desde junio de 2022, cuando la inflación escaló desde el 8,7 % al 10,2 %.
(Foto de ARCHIVO) Una persona echa combustible, a 4 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El repunte del precio del petróleo (crudo Brent) tras la escalada de tensión y nuevos ataques en Oriente Próximo está trasladándose a los carburantes. Las estimaciones apuntan a que, si se consolida el encarecimiento del crudo, el impacto podría ser de 8–10 céntimos por litro adicionales en el surtidor en las próximas semanas. David Zorrakino / Europa Press 04 MARZO 2026;CATALUÑA;DIÉSEL;GASOLINA;GASOLINERA;CARBURANTE;CRUDO;PETRÓLEO; 04/3/2026
Imagen de una gasolinera, este mes de marzo. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: KPIa % 3,3ra igo da martxoan, erregaien prezioen igoeraren ondorioz
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EITB

Última actualización

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha elevado un punto su tasa interanual en marzo, hasta el 3,3 %, su valor más alto desde junio de 2024. La razón principal de esta subida es el incremento del precio de los carburantes, derivado del conflicto en Oriente Próximo, según los datos avanzados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este incremento de un punto en la tasa interanual del IPC es el mayor desde junio de 2022, cuando la inflación escaló desde el 8,7 % al 10,2 %.

Combustibles y lubricantes

El INE ha explicado que en el repunte de la inflación de marzo ha influido la subida de los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales. Asimismo, ha influido, aunque en menor medida, el descenso de la electricidad, menor que el del año pasado, así como el aumento de los precios del gasóleo para calefacción.

El avance del IPC facilitado este viernes por Estadística tiene en cuenta la rebaja de impuestos a los carburantes incluida en el paquete anticrisis del Gobierno, pero su efecto sólo ha influido en la última semana del mes.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha asegurado en un comunicado que el comportamiento de la electricidad contribuyó a amortiguar la inflación en marzo.

"La apuesta de España por las renovables -que hoy fijan el precio de la luz en el 84 % de las horas, frente al 25 % de 2019- está actuando como escudo frente al shock energético por la guerra en Irán", han señalado desde el Ministerio.

España Economía

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