KPIa % 3,3ra igo da martxoan, erregaien prezioen igoeraren ondorioz

Urte arteko KPIaren puntu bateko igoera hau 2022ko ekainaz geroztik handiena da; une hartan inflazioa % 8,7tik % 10,2ra igo zen.

(Foto de ARCHIVO) Una persona echa combustible, a 4 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El repunte del precio del petróleo (crudo Brent) tras la escalada de tensión y nuevos ataques en Oriente Próximo está trasladándose a los carburantes. Las estimaciones apuntan a que, si se consolida el encarecimiento del crudo, el impacto podría ser de 8–10 céntimos por litro adicionales en el surtidor en las próximas semanas. David Zorrakino / Europa Press 04 MARZO 2026
Gasolindegi baten irudia, martxoan. Argazkia: Europa Press
Kontsumo Prezioen Indizea (KPI) urte arteko tasa puntu batez igo da martxoan, % 3,3raino, eta 2024ko ekainetik izan duen baliorik altuenera heldu da. Igoera honen arrazoi nagusia erregaien prezioen garestitzea izan da, Ekialde Hurbileko gatazkaren ondorioz, ostiral honetan Instituto Nacional de Estadística (INE) erakundeak aurreratutako datuen arabera.

Urte arteko KPIaren puntu bateko igoera hau 2022ko ekainaz geroztik handiena izan da; orduan inflazioa % 8,7tik % 10,2ra igo zen.

Erregaien eta lubrifikatzaileen prezioa

INEk azaldu du martxoko inflazioaren gorakadan eragin handia izan dutela ibilgailu pertsonaletarako erregaien eta lubrifikatzaileen prezioen igoerek. Era berean, baina neurri txikiagoan, elektrizitatearen prezioen jaitsierak (iaz baino txikiagoa izan dena) eta berokuntzarako gasolioaren prezioen igoerak ere eragina izan dute.

Ostiral honetan Estatistikak emandako KPIaren aurrerapenak Gobernuaren krisiaren aurkako neurri-sortan jasotako erregaien gaineko zerga murrizketa kontuan hartu du, baina haren eragina hilabeteko azken astean bakarrik nabaritu da.

Ekonomia, Merkataritza eta Enpresa Ministerioak adierazi du komunikatu batean elektrizitatearen jokabideak martxoko inflazioa apaltzen lagundu duela.

“Espainiak energia berriztagarrien alde egindako apustua babes modura jarduten ari da Iraneko gerrak eragindako energia-shockaren aurrean”, adierazi dute Ministeriotik.

