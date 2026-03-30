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CAF obtiene un contrato de más de 300 millones en Serbia, para fabricar 30 trenes para Belgrado

Además de la fabricación de las unidades, se encargará del mantenimiento integral durante dos años. Se trata del segundo contrato que obtiene la empresa beasaindarra en Serbia.

CAFek diseinatu eta egindako Belgradoko tranbia.
Uno de los tranvías de CAF que operan actualmente en Belgrado. Foto: CAF.
Euskaraz irakurri: CAFek 300 milioitik gorako kontratua eskuratu du Serbian eta 30 tren egingo ditu Belgraderako
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EITB

Última actualización

La empresa guipuzcoana CAF ha firmado un contrato con la compañía ferroviaria estatal de Serbia para el suministro de 30 unidades de cercanías y el mantenimiento integral de los mismos durante 2 años. El importe de la operación supera los 300 millones de euros.

Este es el segundo contrato que consigue CAF en Serbia, tras la adjudicación en el año 2009 del proyecto para el diseño y fabricación de 30 tranvías para la capital Belgrado.

La empresa de Beasain fabricará para este proyecto unidades eléctricas del tipo Civity. Cada una está compuesta por tres coches, con una capacidad de 546 pasajeros (204 sentados) y un diseño interior con seis áreas multifuncionales y espacio para 18 bicicletas.

Tendrán una fabricación ligera en aluminio y podrán dar servicio a una velocidad de hasta 120 km/h. También destaca la agilidad en términos de aceleración y reducción de velocidad entre las frecuentes paradas de un sistema urbano.

Estas nuevas unidades darán servicio en la red de Belgrado y su área metropolitana.

Beasain Industria Economía

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