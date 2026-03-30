El Gobierno Vasco mantiene la previsión de crecimiento en el 1,9 %, y pide "confianza en la economía vasca"
El consejero de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, Mikel Torres, ha advertido de que "estamos en una situación de preocupación, pero no de alarmismo".
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Grandes retrasos en el Aeropuerto de Bilbao debido a la huelga de los servicios de ‘handling’
La plantilla de Groundforce, que se encarga de servicios aeroportuarios como el manejo de equipajes, está llamada a paros los lunes, miércoles y viernes, debido a desavenencias laborales dentro de la negociación del nuevo convenio.
ELA recurrirá el ERE de Tubos Reunidos y exige el mantenimiento de la acería y el área de logística
La central nacionalista ha puesto en cuestión los resultados de 2025 publicados por la empresa el pasado viernes, ya que "pese a registrarse una facturación significativamente superior a la de 2024, las pérdidas declaradas son mayores que las inicialmente comunicadas". ELA apunta a "un posible uso interesado de la ingeniería contable por parte de la dirección" y ha puesto en duda la su credibilidad.
Controladores aéreos de Sevilla avisan de una huelga que afectaría a la final de Copa de la Real
Se trata de los trabajadores que controlan todo el tráfico aéreo del aeropuerto y de toda la ciudad y su entorno.
Itziar Agirre: "Pese a que con rentas de trabajo inferiores a 20 000 euros no hay obligación de hacer la declaración, en algunos casos puede ser conveniente debido a las deducciones"
La diputada de Hacienda de Gipuzkoa explica que tras la reforma fiscal hay datos que la Diputación no tiene a su disposición y que podrían ser aplicables como deducciones o bonificaciones en algunos casos; se trata de nuevas condiciones relacionadas en su mayoría con los cuidados, la vivienda o las EPSVs, por lo que la Diputación de Gipuzkoa recomienda mirar con calma las propuestas de autoliquidación para ver si existen deducciones y bonificaciones que puedan ser aplicables.
Arranca la campaña de la Renta en Gipuzkoa: ya se puede visualizar la autoliquidación
En el caso del territorio guipuzcoano, las propuestas podrán ser aceptadas desde el 7 de abril. En Álava y Navarra la campaña comenzará la próxima semana, mientras que en Bizkaia arrancará el 15 de abril.
Mercabilbao se queda sin luz a primera hora de este lunes
La mayoría de las compras han tenido que realizarse sin electricidad en el complejo logístico de Basauri, a primera hora de este lunes. Al parecer, el apagón lo ha originado un problema con la infraestructura eléctrica del pabellón 3 de hortaliza. El suministrio se ha restablecido sobre las 07:00 horas, excepto en este pabellón.
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Asumirá esta responsabilidad en la nueva etapa que se inicia con la vuelta a Euskadi de la antigua Ibermática, que se integra oficialmente este martes en Ayesa Digital.
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Durante el último año, la deuda financiera neta ha aumentado de 234,3 a 263,2 millones de euros debido, entre otros aspectos, al impacto de los intereses capitalizados del préstamo FASEE.