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El Gobierno Vasco mantiene la previsión de crecimiento en el 1,9 %, y pide "confianza en la economía vasca"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Eusko Jaurlaritzak % 1,9an mantendu du hazkundearen aurreikuspena, eta "euskal ekonomiarekiko konfiantza" eskatu du
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EITB

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El consejero de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, Mikel Torres, ha advertido de que "estamos en una situación de preocupación, pero no de alarmismo".

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