El Gobierno Vasco mantiene la previsión de crecimiento en el 1,9 %, y pide "confianza en la economía vasca"

La diputada de Hacienda de Gipuzkoa explica que tras la reforma fiscal hay datos que la Diputación no tiene a su disposición y que podrían ser aplicables como deducciones o bonificaciones en algunos casos; se trata de nuevas condiciones relacionadas en su mayoría con los cuidados, la vivienda o las EPSVs, por lo que la Diputación de Gipuzkoa recomienda mirar con calma las propuestas de autoliquidación para ver si existen deducciones y bonificaciones que puedan ser aplicables.