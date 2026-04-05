Nueva huelga de ‘handling’ este lunes, con 175 vuelos programados en Loiu
Este lunes los aeropuertos vascos afrontan otra huelga de asistencia en tierra en las compañías Groundforce, en un día en el solo en el aeropuerto de Bilbao se prevén 175 vuelos.
Las protestas serán paros parciales a lo largo de tres franjas horarias: de 5:00 a 7:00 horas, de 11:00 a 17:00 horas y de 22:00 a 00:00 horas.
El lunes pasado, hubo retrasos de hasta 90 minutos tanto en las salidas como en las llegadas, y se llegó a cancelar un vuelo con destino Madrid. También hubo algún avión que aterrizó sin maletas.
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