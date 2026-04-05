CONFLICTO LABORAL
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Nueva huelga de ‘handling’ este lunes, con 175 vuelos programados en Loiu

Se realizarán paros de varias durante todos los turnos. El lunes pasado hubo retrasos de hasta 90 minutos y alguna cancelación.
En Loiu, Air France ha cancelado seis de los ocho vuelos programados. En Biarritz, se han cancelado 19 vuelos. La huelga de los controladores en Francia está provocando retrasos también en los aeropuertos del Estado español.
Aeropuerto de Loiu. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: "Handling" zerbitzuko langileek beste greba egun bat dute astelehen honetan, eta 175 hegaldi daude programatuta Loiun
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Agencias | EITB

Última actualización

Este lunes los aeropuertos vascos afrontan otra huelga de asistencia en tierra en las compañías Groundforce, en un día en el solo en el aeropuerto de Bilbao se prevén 175 vuelos.

Las protestas serán paros parciales a lo largo de tres franjas horarias: de 5:00 a 7:00 horas, de 11:00 a 17:00 horas y de 22:00 a 00:00 horas.

El lunes pasado, hubo retrasos de hasta 90 minutos tanto en las salidas como en las llegadas, y se llegó a cancelar un vuelo con destino Madrid. También hubo algún avión que aterrizó sin maletas.

Aeropuerto de Bilbao Economía

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