La empresa francesa VSF y la alicantina Gaviota trabajan en un acuerdo para salvar Guardian y Glavista. Estas dos empresas, de hecho, estarían cerca de cerrar el acuerdo que permitiría relanzar a las dos empresas ubicadas en Llodio, estrechamente relacionadas y paradas desde hace más de un año paradas.

La información ha sido avanzada por el diario El Correo, medio que señala que “el papel del socio industrial local correspondería a un antiguo directivo de Guardian, a través de Amine, una sociedad domiciliada en Bizkaia”.

Dos empresas fundamentales en la comarca

La operación es de gran relevancia, ya que permitiría devolver la actividad a estas dos empresas, que empleaban a 171 trabajadores, en el caso de Guardian, y 240 empleados, en el caso de Autoglas/Glavista. Esta última empresa, fabricante de parabrisas, formó parte de Guardian Llodio hasta 2020.

De fructificar finalmente, el acuerdo supondría una auténtica inyección anímica para la comarca de Aiaraldea, fuertemente salpicada por una sucesión de cierres en el ámbito industrial.