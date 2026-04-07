Guardian eta Glavista enpresen itxiera saihesteko akordioa, gertu; VSF eta Gaviota konpainien bidez

Aiaraldeko bi enpresek, elkarren artean estuki lotuta, 170 eta 240 langile zituzten, hurrenez hurren.

Guardianen itxieraren aurkako protestetako baten irudia. Argazkia: EITB Media
EITB

VSF Frantziako enpresa eta Alacanteko Gaviota akordio bat lantzen ari dira Aiaraldeko Guardian eta Glavista enpresak salbatzeko. Berez, bi konpainiak akordioa ixteko gertu egongo lirateke, eta horrek aukera emango luke Laudion kokatutako bi enpresak berrabiarazteko. Biak estuki lotuta daude, eta urtebete baino gehiago daramate geldirik.

El Correo egunkariak aurreratu du informazioa, eta jaso duenez, “tokiko bazkide industrialaren papera Guardianen zuzendari ohi bati legokioke, Bizkaian egoitza duen Amine sozietatearen bidez”.

Garrantzi handiko bi enpresa eskualdean

Operazioa garrantzi handikoa da, bi enpresei jarduera berriz abiatzea ahalbidetuko liekeelako. Guardianen kasuan 171 langile zituen, eta Autoglas-Glavistak, 240. Azken enpresa hori, haizetakoen fabrikatzailea, Guardianen parte izan zen 2020ra arte.

Operazioa gauzatuko balitz, akordioak benetako bultzada ekarriko lioke Aiaraldeari, industria lantegien azken urteetaako itxierek gogor kolpatu baitute.

Zure interesekoa izan daiteke

BILBAO, 01/04/2026.- El delegado de ESK en Tubos Reunidos, Gorka Abascal, muestra el escrito que han entregado en las oficinas de la acería en Bilbao, en el que el Comité de Empresa reclama a la dirección la retirada del ERE que afecta a 285 trabajadores. EFE/Jon Ander Santamaria
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Tubos Reunidoseko enpresa batzordeak "inplikazioa" eskatuko dio Jaurlaritzari, asteazkenean egingo duten bileran

Gorka Abascal ESK sindikatuko ordezkari eta enpresa batzordeko kideak adierazi duenez, bilerara jarrera positibo eta arduratsuarekin joango dira, Eusko Jaurlaritzaren eta Espainiako Gobernuaren arteko negoziazioak nola doazen ezagutzeko asmoz. Enpresak bere zorraren erdia Espainiako Gobernuarekin dauka, zehazki, SEPI Industria Partaidetzarako Espainiako Sozietatearekin. 

Gehiago ikusi
