Guardian eta Glavista enpresen itxiera saihesteko akordioa, gertu; VSF eta Gaviota konpainien bidez
Aiaraldeko bi enpresek, elkarren artean estuki lotuta, 170 eta 240 langile zituzten, hurrenez hurren.
VSF Frantziako enpresa eta Alacanteko Gaviota akordio bat lantzen ari dira Aiaraldeko Guardian eta Glavista enpresak salbatzeko. Berez, bi konpainiak akordioa ixteko gertu egongo lirateke, eta horrek aukera emango luke Laudion kokatutako bi enpresak berrabiarazteko. Biak estuki lotuta daude, eta urtebete baino gehiago daramate geldirik.
El Correo egunkariak aurreratu du informazioa, eta jaso duenez, “tokiko bazkide industrialaren papera Guardianen zuzendari ohi bati legokioke, Bizkaian egoitza duen Amine sozietatearen bidez”.
Garrantzi handiko bi enpresa eskualdean
Operazioa garrantzi handikoa da, bi enpresei jarduera berriz abiatzea ahalbidetuko liekeelako. Guardianen kasuan 171 langile zituen, eta Autoglas-Glavistak, 240. Azken enpresa hori, haizetakoen fabrikatzailea, Guardianen parte izan zen 2020ra arte.
Operazioa gauzatuko balitz, akordioak benetako bultzada ekarriko lioke Aiaraldeari, industria lantegien azken urteetaako itxierek gogor kolpatu baitute.
Zure interesekoa izan daiteke
