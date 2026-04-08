El Gobierno Vasco se ofrece a mediar entre dirección y comité de Tubos Reunidos
La viceconsejera de Trabajo del Gobierno Vasco, Elena López Barredo, se ha ofrecido a mediar entre la dirección y el comité de empresa de Tubos Reunidos en el conflicto laboral, y subraya que "se hace necesario profundizar en el diálogo sincero y transparente a fin de poner encima de la mesa una solución que mantenga el mayor número posible de puestos de trabajo en el valle de Ayala".
Pérez Barredo se ha reunido este miércoles con el comité de empresa de Tubos Reunidos con el fin de tratar las cuestiones laborales relacionadas con el conflicto que vive la compañía. Durante el encuentro, solicitado por el comité, los representantes de los trabajadores han sostenido que el cierre de la acería, así como la externalización de la logística, "no son admisibles para las personas trabajadoras", y han señalado que esta decisión "compromete la viabilidad futura de la empresa", según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.
Por ese motivo, han explicado a la viceconsejera que solicitan que la empresa "desista" del procedimiento del ERE, que prevé la desaparición de 285 empleos en sus plantas de Laudio y Trapagaran, y empiece una negociación a partir de la propuesta que hicieron a la dirección durante el periodo de consultas.
La viceconsejería, por su parte, ha trasladado al comité el "compromiso" de la Inspección de Trabajo con "el estudio riguroso" del ERE y se ha puesto a disposición de los representantes de los trabajadores para "poder solucionar el conflicto planteado a través de un acuerdo que permita el mantenimiento de la empresa en el Valle de Ayala".
"Presión" sobre los trabajadores
Al término de la reunión, el delegado sindical de LAB, Oier Bidaurratzaga, ha explicado la sensación existente en la plantilla es que, en lugar de exigir responsabilidades a la empresa, la presión se está situando sobre los trabajadores, el comité y determinados sindicatos.
Al ofrecimiento de mediación del Gobierno Vasco, el comité ha contestado a la viceconsejera que el conflicto laboral se debe afrontar "emplazando a la empresa a que retire el ERE y hablando de cómo se mantienen la acería y la logística en Amurrio".
Mientras se celebraba la cita en Vitoria, un centenar de trabajadores se ha concentrado en el exterior del edificio de Lakua.
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