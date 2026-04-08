Jaurlaritzak bitartekari izatea eskaini du Tubos Reunidoseko gatazkan

Bien bitartean, langileek salatu dute "enpresari erantzukizunak eskatu beharrean, presioa langileen, komitearen eta sindikatu jakin batzuen gain jartzen" ari direla.

Eusko Jaurlaritzak bere burua eskaini du Tubos Reunidoseko zuzendaritzaren eta enpresa batzordearen artean bitartekari lanak egiteko, lan-gatazka bideratzeko. Hala helarazi die Elena Lopez Barredo Lan sailburuordeak sindikatuetako ordezkariei, goizean Gasteizen izan duten bileran. 

Lopez Barredoren arabera, "elkarrizketa zintzoa eta gardena" behar da, gatazka bideratzeko eta mahai gainean "konponbidea" jartzeko. Esan duenez, helburuak  izan behar du "ahalik eta lanpostu gehien mantentzea". 

Enpresa batzordeak eskatuta egin dute bilera, eta bertan, langileek Jaurlaritzako ordezkariei mezu argia helarazi diete: "altzairutegiaren itxiera eta logistikaren kanporatzea" marra gorriak dira, eta ez dute ez bata ez bestea onartuko. 

Halaber, langileek salatu dute "enpresari erantzukizunak eskatu beharrean, presioa langileen, komitearen eta sindikatu jakin batzuen gain jartzen" ari direla. 

Bere aldetik, Lopez Barredok agindu die Lan Ikuskaritzak "zorrotz" aztertuko duela zuzendaritzaren Enplegu Erregulaziorako Espedientea. 285 kaleratze aurreikusten dira Laudioko eta Trapagarango plantetan. 

Bi aldeak bilduta egon diren bitartean,  Lan Sailaren egoitzaren kanpoaldean dozenaka langilek elkarretaratzea egin dute. 

BILBAO, 01/04/2026.- El delegado de ESK en Tubos Reunidos, Gorka Abascal, muestra el escrito que han entregado en las oficinas de la acería en Bilbao, en el que el Comité de Empresa reclama a la dirección la retirada del ERE que afecta a 285 trabajadores. EFE/Jon Ander Santamaria
Tubos Reunidoseko enpresa batzordeak "inplikazioa" eskatuko dio Jaurlaritzari, asteazkenean egingo duten bileran

Gorka Abascal ESK sindikatuko ordezkari eta enpresa batzordeko kideak adierazi duenez, bilerara jarrera positibo eta arduratsuarekin joango dira, Eusko Jaurlaritzaren eta Espainiako Gobernuaren arteko negoziazioak nola doazen ezagutzeko asmoz. Enpresak bere zorraren erdia Espainiako Gobernuarekin dauka, zehazki, SEPI Industria Partaidetzarako Espainiako Sozietatearekin. 

