ELA y LAB convocan paros a partir del 23 de abril en todos los ayuntamientos para renovar las condiciones laborales

Los sindicatos ELA y LAB han convocado movilizaciones y jornadas de huelga en todos los ayuntamientos de Euskadi para exigir la renovación del Udalhitz, el acuerdo que regula las condiciones laborales del personal municipal y que lleva 16 años sin actualizarse.

El calendario de protestas comenzará con concentraciones el próximo 17 de abril en once municipios y capitales vascas, seguido de un paro de dos horas el 23 de abril, entre las 11:00 y las 13:00 horas. Además, ambas organizaciones han anunciado huelgas de jornada completa para los días 14 de mayo y 4 de junio en todos los consistorios de la Comunidad Autónoma Vasca.

ELA y LAB han criticado la postura de Eudel y de los partidos presentes en la negociación (PNV, EH Bildu y PSE-EE), a quienes acusan de bloquear avances en la mesa creada hace un año.

Entre sus principales reivindicaciones figuran la recuperación del poder adquisitivo perdido, la reducción de la jornada laboral, garantizar que todos los puestos sean bilingües en un plazo de 12 años y mejorar las condiciones salariales de los trabajadores y trabajadoras subcontratados.