ELAk eta LABek lanuzteak deitu dituzte udal guztietan, apirilaren 23tik aurrera, lan baldintzen gaineko akordioa berritzeko

Sindikatuek lanuzteak eta grebak iragarri dituzte apirilean, maiatzean eta ekainean, lan hobekuntzak aldarrikatzeko eta 28.000 udal langileren baldintzak arautzen dituen akordioaren negoziazioa desblokeatzeko.

Agentziak | EITB

ELA eta LAB sindikatuek mobilizazioak eta greba egunak deitu dituzte Euskadiko udal guztietan, Udalhitz (udal langileen hitzarmena) berritzea eskatzeko.

Protesten egutegia apirilaren 17an hasiko da, 11:00etatik 13:00etara, eta EAEko hamaika udalerri eta hiriburutan egingo dira elkarretaratzeak, eta, ondoren, apirilaren 23an bi orduko lanuztea egingo da, 11:00etatik 13:00etara. Gainera, bi sindikatuek egun osoko grebak deitu dituzte maiatzaren 14rako eta ekainaren 4rako, Euskal Autonomia Erkidegoko udal guztietan.

ELAk eta LABek Eudelen eta negoziazioan dauden alderdien (EAJ, EH Bildu eta PSE-EE) jarrera kritikatu dute, duela urtebete sortutako mahaian aurrerapenak blokeatzea leporatzen baitiete.

Aldarrikapen nagusien artean erosahalmena berreskuratzea, lanaldia murriztea, 12 urteko epean lanpostu guztiak elebidunak izatea bermatzea eta azpikontratatutako langileen soldata baldintzak hobetzea daude.

