Ratifican la condena a Aceros Olarra por la muerte de un trabajador expuesto al amianto

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha ratificado la sentencia de un juzgado de Bilbao que condenó a la sociedad pública Cofivacasa y a Aceros Inoxidables Olarra a pagar entre las dos más de 153 000 euros a la familia de un electricista fallecido tras haber estado expuesto al amianto durante su vida laboral.

Según ha informado este jueves la asociación de víctimas de amianto de Euskadi, Asviamie, el trabajador fallecido trabajó en Industrias Reunidas Minero Metalúrgicas entre 1961 y 1962, en Sociedad Franco Española de Alambres entre 1962 y 1974, en la planta de Acenor en Larrondo entre 1974 y 1994 y en Aceros Inoxidables Olarra entre 1994 y 2010.



Entre los años 1974 y 1994, el amianto estaba presente en las instalaciones de Acenor de Larrondo y también entre los años 1994 y 2010, en la planta de Olarra, según la asociación.



Al trabajador le diagnosticaron un carcinoma pulmonar y falleció en 2020. Su viuda e hija interpusieron una demanda judicial por daños, que fue estimada por el Juzgado de lo Social número 11 de Bilbao.



La sentencia de este juzgado de julio de 2025 condenó a Aceros Inoxidables Olarra a indemnizar a la familia con más de 66 000 euros y a Cofivacasa, como sucesora de Acenor, a hacerlo con más de 86 000 euros por su responsabilidad por los daños causados, mientras absolvió a las otras empresas demandadas.



Ahora el Superior vasco ha desestimado los recursos de las sociedades condenadas al considerar que la causa principal del fallecimiento del operario fue la exposición al amianto, según la asociación.



Para Asviamie, la sentencia "deja una vez más al descubierto, el prolongado incumplimiento de grandes empresas siderúrgicas de la normativa preventiva frente al riesgo cancerígeno".