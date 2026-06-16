Satse suspende la huelga de matronas en Osakidetza tras abrir una negociación sobre la falta de profesionales

Satse ha suspendido temporalmente la huelga de matronas convocada en Osakidetza para este verano tras iniciar conversaciones con el Servicio Vasco de Salud. El sindicato reclama soluciones estructurales ante la escasez de profesionales en Euskadi y evaluará los avances en una reunión clave prevista para el próximo 5 de octubre.

La convocatoria incluía nueve jornadas de huelga entre el 17 de junio y el 2 de julio. Las movilizaciones habían sido planteadas para denunciar la falta de matronas tanto en Atención Primaria como en hospitales, una situación que, según el sindicato, dificulta garantizar una atención adecuada a las mujeres en distintos ámbitos asistenciales.

Vía de trabajo con Osakidetza

La suspensión de los paros llega después de varios días de contactos entre representantes de Satse y la dirección de Osakidetza. Ambas partes han acordado abrir una vía de trabajo para analizar las principales demandas del colectivo y estudiar posibles medidas que permitan mejorar la cobertura de plazas y las condiciones de atención.

Pese a este acercamiento, Satse ha mostrado cautela respecto a los resultados de la negociación. El sindicato asegura que la decisión responde a una actitud de responsabilidad y a la voluntad de favorecer el diálogo, aunque advierte de que retomará las movilizaciones si los compromisos adquiridos no se traducen en actuaciones concretas.

La reunión prevista para el 5 de octubre será determinante para valorar el grado de cumplimiento de los acuerdos alcanzados. En ese encuentro se revisarán las reivindicaciones planteadas por las matronas y se analizarán las medidas adoptadas para hacer frente a un déficit de profesionales que el sindicato considera estructural.

Según Satse, Euskadi mantiene una ratio insuficiente de matronas, con una profesional por cada 2600 mujeres. Por ello, la organización reclama un plan de refuerzo estable que permita garantizar una atención segura y de calidad en todo el sistema sanitario público vasco.