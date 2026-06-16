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Satsek bertan behera utzi du emaginen greba Osakidetzan, profesionalen faltari buruzko negoziazioa ireki ostean

Erizainen sindikatuak ekaina eta uztaila bitartean aurreikusitako lanuzteak geldiarazi ditu, baina ohartarazi du mobilizazioei ekingo diela Euskal Osasun Zerbitzuak plantillak indartzeko neurriak zehazten ez baditu.

Emaginen protestari lotutako kartel bat.

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Satse sindikatuak bertan behera utzi du, behin-behinean, uda honetarako deitutako Osakidetzako emaginen greba, Euskal Osasun Zerbitzuarekin elkarrizketak abiatu ostean. Sindikatuak egiturazko neurriak eskatu ditu Euskadiko profesional faltari aurre egiteko, eta urriaren 5erako aurreikusitako bilera batean aztertuko ditu negoziazioaren emaitzak.

Hasieran, bederatzi greba egun deitu zituzten ekainaren 17tik uztailaren 2ra bitartean. Mobilizazioen bidez salatu nahi zuten emagin falta dagoela bai lehen arretan bai ospitaleetan. Satseren arabera, gabezia horrek zaildu egiten du emakumeei arreta egokia ematea bermatzea osasun sistemako hainbat esparrutan.

Bide bat irekia Osakidetzarekin

Greba etetea Satsen eta Osakidetzaren ordezkarien arteko hainbat egunetako hartu-emanen ondoren iritsi da. Bi aldeek lan bide bat irekitzea adostu dute, kolektiboaren eskaera nagusiak aztertzeko eta lanpostuen estaldura nahiz arreta baldintzak hobetzeko neurriak aztertzeko.

Hala ere, sindikatuak zuhur jokatu du negoziazioaren emaitzei dagokienez. Azaldu du greba bertan behera uzteko erabakia arduraz hartu duela, eta elkarrizketari aukera eman nahi diola, baina ohartarazi du mobilizazioak berriz abiatuko dituela hartutako konpromisoak neurri zehatz bihurtzen ez badira.

Urriaren 5eko bilera erabakigarria izango da orain arte adostutakoa zenbateraino bete den neurtzeko. Bertan, emaginek plazaratutako aldarrikapenak berrikusiko dituzte, eta profesional faltari aurre egiteko hartutako neurriak aztertuko dituzte. Satseren ustez, gabezia hori egiturazkoa da.

Sindikatuaren arabera, Euskadin emagin kopurua ez da nahikoa: 2.600 emakumeko emagin bat dago. Horregatik, indartze plan egonkor bat eskatu du, Euskadiko osasun publikoan arreta segurua eta kalitatezkoa bermatzeko.

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