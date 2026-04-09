Berretsi egin dute Aceros Olarra enpresari ezarritako zigorra, amiantoaren ondorioz hildako behargin baten heriotza ikertzeko auzian
EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak berretsi egin du Bilboko epaitegi baten ebazpena. Horren arabera, Cofivacasa sozietate publikoa eta Aceros Inoxidables Olarra enpresa zigortu zituen, eta langilearen familiari 153.000 euro baino gehiago ordaindu behar dizkiote, bien artean, amiantoak biriketako kartzinoma eragin ziola ebatzita.
EAEko Auzitegi Nagusiak berretsi egin du Bilboko epaitegi batek emandako epaia. Cofivacasa sozietate publikoa eta Aceros Inoxidables Olarra enpresa zigortu zituen, hildako behargin baten familiari 153.000 euro baino gehiago ordaintzera, bien artean.
Asviamie amiantoaren Euskadiko biktimen elkarteak ostegun honetan jakinarazi duenez, hildako langileak Industrias Reunidas Minero Metalúrgicasen (1961-1962), eta Sociedad Franco Española de Alambresen (1962-1974), Acenorrek Larrondon duen lantegian (1974-1994), eta Aceros Inoxidables Olarran (1994-2010).
1974. eta 1994. urteen artean, amiantoa zegoen Larrondoko Acenor enpresaren instalazioetan, eta 1994. eta 2010. urteen artean, Olarrako lantegian, elkartearen arabera.
Langileari biriketako kartzinoma diagnostikatu zioten, eta 2020an hil zen. Haren alargunak eta alabak salaketa jarri zuten, kalteengatik, eta Bilboko Lan Arloko 11 zenbakiko Epaitegiak arrazoia eman zien.
Epaitegiaren 2025eko uztaileko epaiak Aceros Inoxidables Olarra kondenatu zuen, eta 66.000 euro baino gehiagoko kalte-ordaina eman beharko dio familiari, eta Cofivacasa, Acenorren ondorengoa, 88.000 euro baino gehiago, eragindako kalteengatik duen erantzukizunagatik. Gainera, absolbitu egin zituen beste enpresak.
Orain, EAEko Auzitegi Nagusiak ukatu egin ditu zigortutako sozietateen errekurtsoak, langilearen heriotzaren arrazoi nagusia amiantoaren kutsadurak eragin ziola iritzita, elkartearen arabera.
Asviamieren ustez, epaiak "agerian utzi du, beste behin ere, arrisku kantzerigenoaren aurrean, siderurgiako enpresa handiek ez zituztela luzaroan prebentzio-araudia bete".
Zure interesekoa izan daiteke
Berako Arcelorreko beharginek salatu dute lantegiko mediku-arreta kaskartzen ari dela
ELA sindikatuak salatu du, besteak beste, istripua izan duten langileak – baita lesio larriak dituztenak ere – birkokatu egiten dituztela, dagokien baja medikoa eman beharrean. Hori dela eta, ostegunero lanuzteak egingo dituzte, osasasun arretaren kaskartzea salatzeko.
ELAk eta LABek lanuzteak deitu dituzte udal guztietan, apirilaren 23tik aurrera, lan baldintzen gaineko akordioa berritzeko
Sindikatuek lanuzteak eta grebak iragarri dituzte apirilean, maiatzean eta ekainean, lan hobekuntzak aldarrikatzeko eta 28.000 udal langileren baldintzak arautzen dituen akordioaren negoziazioa desblokeatzeko.
ESK sindikatuak bi greba egun deitu ditu Gasteizko Mercedes Benz lantegian
Protesta apirilaren 25ean eta 27an izango da, eta salatu nahi dute zuzendaritza “eten barik” urratzen ari dela hartutako akordioak.
Zumaiako Estaños Matienako langileak grebara joango dira apirilaren 13tik 17ra, lan segurtasunean hobekuntzak aldarrikatzeko
Langileek "euren osasuna eta segurtasuna bermatzea" eskatu dute, hainbat istripu izan baitira lantegian, besteak beste, urtarrilaren 31n langile gazte bat hil zen, lan-istripuz.
Ekialde Hurbileko su-eten hauskorrak urduri ditu parketak
Petrolioaren prezioa % 2 inguru igo da lehen orduko enkanteetan. Asiako burtsek galerekin zabaldu dute, eta Europako eta Estatu Batuetako burtsetan ere beherakadak aurreikusi dira.
Euskalduna Jauregiko garbitzaileek bost greba-egun deitu dituzte, soldatak parekatzea aldarrikatzeko
Apirilaren 14tik 18ra egingo dute greba. ISS Facility zerbitzuaren enpresa esleipenduneko langileek salatu dutenez, urtean 18.000 euro inguru kobratzen dituzte, eta Bizkaiko Foru Aldundiko beste eraikin batzuetako garbiketako beste langile batzuek, berriz, 27.000 euro.
Nafarroako Foru Ogasunaren autolikidazio-proposamenak, kontsultagai
Gaur abiatuko da kanpaina telematikoa, eta hilaren 20an, aurrez aurrekoa, ekainaren 25era arte. Esperientzia pilotu gisa, aurten Errenta Bulego Mugikor bat egongo da, hiru puntutan egongo dena (Zangoza, San Adrian eta Altsasu), Ogasunaren bulegorik gabeko eremuetako bizilagunei tramitea egin dezaten laguntzeko.
Medikuen sindikatuek bitartekotzari uko egin diote eta Osasun Ministerioarekin zuten bilera bertan behera gelditu da
Joan den martxoaren 27an, sindikatuei Pazienteen Erakundeen Plataformaren bitartekaritza proposatzea erabaki zuten Osasun Sistema Nazionaleko Lurraldearteko Kontseiluan. Sindikatuak ez daude ados, plataforma ez delako "neutrala, ezta lan kontuetan aditua ere”. Bi aldeek bilera gehiago egingo dituztela adostu dute, baina, bien bitartean, apirilaren 27ko asterako aurreikusitako grebari eutsiko diote medikuek.
Jaurlaritzak bere burua bitartekari gisa eskaini du Tubos Reunidoseko gatazka onbideratzeko
Bien bitartean, langileek salatu dute "enpresari erantzukizunak eskatu beharrean, presioa langileen, komitearen eta sindikatu jakin batzuen gain jartzen" ari direla.