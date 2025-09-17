Osasuna
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Amiantoaren biktimek laguntzak jasotzeko ziurtagiria eskatu ahal izango dute ostegun honetatik aurrera

Eskaria aurkeztu eta gehienez hiru hilabeteko epean eman beharko dute ziurtagiria.

AMIANTO PROTESTA CCOO EUSKADI
Amiantoak osasunean dituen ondorioak salatzeko protesta baten artxiboko irudia.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Amiantoaren eraginpean egon diren pertsonek bihartik, irailaren 18tik, eskatu ahal izango dute osasun-kalteengatik sortutako konpentsazio-funtsaren laguntzak jasotzeko behar den ziurtagiria.

Asteazken honetan Alberto Martinez sailburuak Amiantoaren Balorazio Taldea sortzeko agindua sinatu ondoren, izapideak bihartik aurrera has daitezkeela jakinarazi du Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak.

Talde horrek aurkeztutako eskaerak eta dokumentazioa aztertuko ditu, eta amiantoaren eraginez sortutako patologiak egiaztatzeko irizpena egingo du. Ondoren, Osasun Publikoko Zuzendaritzak ziurtagiria emango du, eta horrek bidea irekiko die biktimei Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak kudeatzen dituen konpentsazio ekonomikoak jasotzeko.

Agindua ostegunean argitaratuko dute Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian (EHAA), eta hortik aurrera eskabideak aurkeztu ahal izango dira, bai modu elektronikoan, bai aurrez aurre, Zuzenean zerbitzuaren egoitzetan.

Balorazio Taldea hiru kidek osatzen dute: Osasun Publikoko teknikari bat; laneko osasunean aditua den Osalaneko mediku bat; eta ingurumen osasunean aditua den beste teknikari bat.

Aginduak jasotzen duenez, eskaria aurkeztu eta gehienez hiru hilabeteko epean eman beharko dute ziurtagiria.

Lan istripuak Osakidetza Euskal Autonomia Erkidegoa Politika

Politikari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu