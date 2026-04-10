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Santano afirma que la conexión de la Y vasca con Navarra se decidirá antes de fin de año

Jose Antonio Santano Radio Euskadi
18:00 - 20:00
José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible.
Euskaraz irakurri: Euskal Y-aren eta Nafarroaren arteko lotura urtea amaitu aurretik erabakiko dela adierazi du Santanok
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EITB

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El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha lamentado que el debate se esté planteando en términos de ganadores y perdedores.

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