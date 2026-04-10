Santano afirma que la conexión de la Y vasca con Navarra se decidirá antes de fin de año
El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha lamentado que el debate se esté planteando en términos de ganadores y perdedores.
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El Gobierno Vasco reitera su preocupación por la huelga médica, antes de la reunión del lunes entre Sanidad y el comité de huelga
Los sindicatos mantienen su calendario de huelga, y la siguiente está prevista del 27 al 30 de abril.
La plantilla de Arcelor de Bera denuncia deterioro de la atención sanitaria
El sindicato ELA denuncia entre otras cosas que, se recoloca a trabajadores accidentados —incluso con lesiones graves— en lugar de concederles la baja médica correspondiente. Por ello, realizarán paros semanales, todos los jueves, para denunciar el deterioro de la atención sanitaria y condiciones laborales.
ELA y LAB convocan paros a partir del 23 de abril en todos los ayuntamientos para renovar las condiciones laborales
Los sindicatos han anunciado paros en abril, mayo y junio para reclamar mejoras laborales y desbloquear la negociación del acuerdo que regula las condiciones de 28 000 personas trabajadoras municipales.
Ratifican la condena a Aceros Olarra por la muerte de un trabajador expuesto al amianto
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha ratificado la sentencia de un juzgado de Bilbao que condenó a la sociedad pública Cofivacasa y a Aceros Inoxidables Olarra a pagar entre las dos más de 153 000 euros a la familia del trabajador, un electricista que falleció en 2020 de un carcinoma pulmonar y tras haber estado expuesto al amianto.
ESK convoca dos días de huelga en la planta de Mercedes Benz de Vitoria-Gasteiz
La protesta tendrá lugar los días 25 y 27 de abril, y viene motivada por los “continuos incumplimientos por parte de la dirección de los diferentes acuerdos adoptados”.
La plantilla de Estaños Matiena de Zumaia irá a la huelga del 13 al 17 de abril para exigir mejoras en seguridad laboral
Los trabajadores reclaman que se "garantice su salud y seguridad" tras varios accidentes en la empresa, entre ellos el siniestro mortal del pasado 31 de enero en el que falleció un joven empleado.
La fragilidad de la tregua en Oriente Próximo mantiene en jaque a los parqués
El precio del petróleo ha subido cerca de un 2 % en las subastas de primera hora. Las bolsas asiáticas abren con descensos, y las europeas y estadounidenses apuntan también a caídas.
Trabajadoras de la limpieza del Palacio Euskalduna convocan cinco jornadas de huelga para reclamar equiparación salarial
La convocatoria de huelga será del 14 al 18 de abril. Las trabajadoras de la empresa adjudicataria del servicio ISS Facility denuncian que ellas cobran unos 18 000 euros al año, frente a los 27 000 euros de otras trabajadoras de la limpieza de otros edificios de la Diputación Foral de Bizkaia.
Las y los contribuyentes de Navarra pueden consultar ya su propuesta de autoliquidación
Hoy arranca la campaña de Renta telemática en Navarra y el día 20 comenzará la presencial, que se prolongará hasta el 25 de junio. Como experiencia piloto, esta año habrá una Oficina Móvil de Renta, que estará en tres puntos (Sangüesa, San Adrián y Altsasu) para facilitar el trámite a los y las navarra de zonas sin oficina de Hacienda.