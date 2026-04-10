ABIADURA HANDIKO TRENA
Euskal Y-aren eta Nafarroaren arteko lotura urtea amaitu aurretik erabakiko dela esan du Santanok

Jose Antonio Santano Radio Euskadi
18:00 - 20:00

Jose Antonio Santano, Espainiako Gobernuko Garraio eta Mugikortasun Jasangarriko estatu idazkaria.

EITB

Espainiako Gobernua lotura Gasteiztik edo Ezkiotik egitea aztertzen ari da. Dena den, eztabaida irabazle eta galtzaile terminoetan egitea baztertu du Jose Antonio Santano Espainiako Gobernuko Garraio eta Mugikortasun Jasangarriko estatu idazkariak Radio Euskadin gaur egin dioten elkarrizketan. 

