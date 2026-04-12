El alcalde de San Sebastián pide que el impuesto turístico pueda cobrarse este verano

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha ratificado la sentencia de un juzgado de Bilbao que condenó a la sociedad pública Cofivacasa y a Aceros Inoxidables Olarra a pagar entre las dos más de 153 000 euros a la familia del trabajador, un electricista que falleció en 2020 de un carcinoma pulmonar y tras haber estado expuesto al amianto.