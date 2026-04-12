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El alcalde de San Sebastián pide que el impuesto turístico pueda cobrarse este verano

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Donostiako alkateak zerga turistikoa uda honetan kobratu ahal izatea eskatu du
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EITB

Última actualización

El alcalde de San Sebastián, el jeltzale Jon Insausti, reclama que el impuesto turístico pueda cobrarse este verano y pide a los partidos políticos que aprovechen el trámite de enmiendas al proyecto de norma foral, actualmente en debate en las Juntas Generales de Gipuzkoa, para hacerlo posible.

Donostia-San Sebastián Turismo Euskadi Economía

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