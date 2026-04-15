Denuncian una “brutal” agresión a dos vigilantes del metro en Urduliz

El sindicato CC. OO. ha denunciado una "brutal agresión" sufrida anoche por dos vigilantes de seguridad privada del metro en la estación de Urduliz a manos de un grupo de grafiteros, que, según la central, atacaron a golpes a los dos profesionales cuando estos trataban de impedir que pintasen un convoy.

Los vigilantes atacados, uno de los cuales sufrió una brecha y la fractura de dos dedos de una mano, se encuentran de baja, aunque fuera de peligro, y han denunciado los hechos ante la Ertzaintza, ha informado el sindicato.

Según ha detallado en una nota, los hechos ocurrieron sobre las 22:10 horas de ayer, cuando los dos vigilantes se encontraban realizando su trabajo y detectaron a un grupo de nueve grafiteros que había accedido a la estación de Urduliz y comenzaba a pintar un convoy.

Al intentar impedir la acción, ambos profesionales fueron "violentamente atacados" por el grupo, cuyos integrantes huyeron de la estación tras la agresión.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Ertzaintza y personal sanitario para atender a los dos vigilantes, que posteriormente fueron trasladados al Hospital de Urduliz.

CC. OO. ha condenado lo que ha considerado un "nuevo episodio de violencia intolerable contra quienes desempeñan una labor esencial para garantizar la seguridad de las personas usuarias del transporte público".

La central ha exigido a Metro Bilbao y a la empresa adjudicataria del servicio de seguridad, I-SEC Aviation Security, que adopten de manera inmediata medidas eficaces para proteger a la plantilla.

El sindicato ha pedido, entre otras cosas, que se dote a los vigilantes de seguridad de espray de pimienta, "tal y como ya ocurre en otros centros de transporte como Renfe o ADIF en la estación de Abando", en Bilbao.