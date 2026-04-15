Metroko bi zaintzailek Urdulizen jasandako eraso "bortitza" salatu dute

CC. OO. sindikatuak Metro Bilbaori eta enpresa esleipendunari eskatu die plantillari baliabide egokiak emateko "muturreko indarkeria" egoerei aurre egin ahal izateko.

Ez dute denbora askorik trenak garbitu eta errebisatzeko, gauerditik goizeko bostak arte, tarte horretan bakarrik egoten baita geldi metroa. 05:30ean Bilboko Metroko lehen trena atera da Basauriko tailerretik.
Agentziak | EITB

CC. OO. sindikatuak salatu duenez, "eraso bortitza" jasan dute bart Urdulizko geltokian metroko segurtasun pribatuko bi zaintzailek grafitigile talde baten eskutik. Zentralaren arabera, bi profesionalei kolpeka eraso egin zieten, metro bat margotzea eragozten saiatzen ari zirenean.

Erasoa jasan zuten zaintzaileak (horietako batek ebakia izan zuen eta esku bateko bi behatz hautsi zituen) bajan daude, baina arriskutik kanpo, eta Ertzaintzaren aurrean salatu dute gertatutakoa, sindikatuak jakitera eman duenez.

Ohar batean azaldu duenez, gertaera atzo izan zen, 22:10 aldera. Bi zaindariak lanean ari zirela, bederatzi grafitigileko talde bat Urdulizko geltokira sartu eta konboi bat margotzen hasi zela ikusi zuten.

Ekintza eragozten saiatzerakoan, taldeak "bortizki eraso" egin zien bi profesionalei, eta grafitigileek geltokitik ihes egin zuten erasoaren ondoren.

Ertzaintza eta osasun-langileak bertaratu ziren bi zaintzaileak artatzeko, eta, ondoren, Urdulizko Ospitalera eraman zituzten.

CC. OO. sindikatuak gaitzetsi egin du "garraio publikoaren erabiltzaileen segurtasuna bermatzeko funtsezko lana egiten dutenen aurkako beste indarkeria-gertakari jasanezin bat".

Zentralak Metro Bilbaori eta I-SEC Aviation Security segurtasun-zerbitzuaren enpresa esleipendunari eskatu die berehala neurri eraginkorrak har ditzatela langileak babesteko.

Sindikatuak, besteak beste, segurtasun-zaintzaileei piperbeltz espraia ematea eskatu du, "Renfen edo ADIFen Abandoko geltokian gertatzen den bezala", Bilbon.

