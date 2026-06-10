Será noticia: Consejo Interterritorial de Salud, la tasa turística de Álava y Gipuzkoa y la apertura del Museo Vasco

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles 10 de junio de 2026:

- Reunión Interterritorial de Sanidad: Los responsables de Sanidad de las comunidades autónomas del Estado se reunirán hoy con la ministra Mónica García en el Consejo Interterritorial de Salud para hablar de la reforma del Estatuto Marco y de la huelga de médicos. Como antesala, el martes por la tarde los titulares de Sanidad se reunieron para intentar consensuar un documento para la reunión, del cual no ha trascendido ninguna información. El consejero vasco Alberto Martínez y el navarro Fernando Domínguez han confirmado su asistencia.

- Aprobarán la tasa turística en Álava y Gipuzkoa: tal y como hicieran el lunes las Juntas Generales de Bizkaia, hoy, previsiblemente, se aprobará en las Juntas Generales de Álava y Gipuzkoa el impuesto sobre las estancias turísticas. Así, tal y como han acordado los tres territorios, a partir del 1 de enero de 2027 se empezará a aplicar el impuesto turístico en toda la Comunidad Autónoma Vasca.

- Apertura del Museo Vasco: Tras una profunda restauración arquitectónica y museográfica, el Museo Vasco situado en Bilbao abre hoy sus puertas. La Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao han invertido 20 millones de euros para que, entre otras cosas, el museo se amplíe en continente y contenido. Con 5000 metros cuadrados más, y una colección de 50 000 piezas, la entrada será gratuita hasta el próximo 21 de junio.