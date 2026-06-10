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Albiste izango dira: Lurraldearteko Osasun bilera, Araba eta Gipuzkoako zerga turistikoa eta Euskal Museoaren irekiera

Orain-ek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
huelga personal médico Cruces

Medikuen mobilizazioak, Gurutzetako Ospitalean. EFEren artxiboko argazkia.

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EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko ekainaren 10ean, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Lurraldearteko Osasun bilera: Estatuko autonomia erkidegoetako Osasun arduradunak Monica Garcia ministroarekin bilduko dira gaur Lurraldeareko Osasun Kontseiluan, Estatutu Markoaren erreformaz eta medikuen grebaz hitz egiteko. Horren atariko, astearte arratsaldean bilera egin zuten Osasun arduradunek, gaurko bilerara adostutako dokumentu batekin joateko, baina, ez dute momentuz jakinarazi halakorik adostu dutenentz. Alberto Martinez sailburuak eta Fernando Domingez kontseilariak baieztatu dute bileran izango direla. 

- Tasa turistikoa onartuko dute Araban eta Gipuzkoan: Bizkaiko Batzar Nagusiek astelehenean egin bezala, gaur, okerrik ezean, Arabako eta Gipuzkoako Batzar Nagusiek egonaldi turistikoen gaineko zerga onartuko dute. Hala, hiru lurraldeek adostuta, 2027ko urtarrilaren 1etik aurrera Euskal Autonomia Erkidego osoan hasiko dira aplikatzen zerga turistikoa. 

- Euskal Museoa zabalduko da: Zaharberritze arkitektoniko eta museografiko sakona burututa, gaur zabalduko ditu ateak Bilboko Euskal Museoak. 20 milioi euroko inbertsioa egin dute Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bilboko Udalak eta 5.000 metro koadro irabazi ditu erkaustokiak. 50.000 piezako bilduma doan ikusi ahal izango da ekainaren 21a bitartean.

Osasuna Espainiako gobernua Medikuak Euskadi Turismo Euskal Autonomia Erkidegoa Kultura Museoak Bilbo Ekonomia

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