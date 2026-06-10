Albiste izango dira: Lurraldearteko Osasun bilera, Araba eta Gipuzkoako zerga turistikoa eta Euskal Museoaren irekiera
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko ekainaren 10ean, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Lurraldearteko Osasun bilera: Estatuko autonomia erkidegoetako Osasun arduradunak Monica Garcia ministroarekin bilduko dira gaur Lurraldeareko Osasun Kontseiluan, Estatutu Markoaren erreformaz eta medikuen grebaz hitz egiteko. Horren atariko, astearte arratsaldean bilera egin zuten Osasun arduradunek, gaurko bilerara adostutako dokumentu batekin joateko, baina, ez dute momentuz jakinarazi halakorik adostu dutenentz. Alberto Martinez sailburuak eta Fernando Domingez kontseilariak baieztatu dute bileran izango direla.
- Tasa turistikoa onartuko dute Araban eta Gipuzkoan: Bizkaiko Batzar Nagusiek astelehenean egin bezala, gaur, okerrik ezean, Arabako eta Gipuzkoako Batzar Nagusiek egonaldi turistikoen gaineko zerga onartuko dute. Hala, hiru lurraldeek adostuta, 2027ko urtarrilaren 1etik aurrera Euskal Autonomia Erkidego osoan hasiko dira aplikatzen zerga turistikoa.
- Euskal Museoa zabalduko da: Zaharberritze arkitektoniko eta museografiko sakona burututa, gaur zabalduko ditu ateak Bilboko Euskal Museoak. 20 milioi euroko inbertsioa egin dute Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bilboko Udalak eta 5.000 metro koadro irabazi ditu erkaustokiak. 50.000 piezako bilduma doan ikusi ahal izango da ekainaren 21a bitartean.
Zure interesekoa izan daiteke
Bilera erabakigarria erkidegoek eta Osasun Ministerioak, medikuen lan-gatazka bideratzeko
Erkidegoetako osasun arduradunek batzarra egin zuten atzo, denen artean adostutako dokumentu bat helarazteko Osasun ministroari, euren ezinegona azalduz. Alberto Martinez eta Fernando Domingez EAEko eta Nafarroako Osasun sailburu-kontseilariak bileran izango direla baieztatu dute.
Osasun publikoko gatazkaren gakoak: Estatutu Markoaren erreforma eta medikuen aldarrikapenak
Urtebete pasa daramate medikuek protestan, euren lanbidearen berezitasunak aintzat hartuko dituen estatutu propioa aldarrikatuz. Uste dute Espainiako Gobernuko Ministroen Kontseiluak onartu berri duen Estatutu Markoaren erreformak ez dituela aintzat hartzen medikuen eskakizunak. Lan baldintza hobeagoak nahi dituzte.
Medikuen grebari amaiera emateko "giltza" erkidegoek dutela egin du Garciak
Osasun ministroak gogorarazi du 2000. urtetik erkidegoen esku daudela Osasun Sistemaren baitako hainbat eskumen, horien artean, kudeaketarekin, langileen planifikazioarekin, giza baliabideekin eta lan-baldintzen hobekuntzekin lotutakoak.
Sutea izan da CAFen, Miira lantegiko pintura-kabinan
CAF enpresan sutea piztu da astearte goizaldean, Miirako pintura‑kabinan. LABek jakinarazi duenez, sutearen inguruko nabeetako langileak atera dituzte, eta ez da zauriturik izan. LAB sindikatuak enpresari arduraz jokatzeko eta prebentzio sistemak berrikusteko eskatu dio.
Akordioa Papresan: langileen % 80 subrogatzea eta soldatak izoztea adostu dute
Langileen ordezkariek eta Grupo CL taldeak lortu duten akordioari esker, Errenteriako paper-fabrikaren salerosketa gauzatu ahal izango da. Subrogatuko diren langileen kopurua hasierako proposamenekoa (% 72) baino handiagoa izango da, eta, trukean, bi urtez soldatak izoztea eta lanaldia luzatzea onartu da.
Akordioa lortu dute Maderas de Llodion eta 260 eguneko grebari amaiera eman diote
ELA sindikatuak jakitera eman duenez, akordioak 2025eko urrian kaleratutako langileak berriz hartzea ekarriko du, hala nahiko balute, eta bide judiziala amaitzea ere bai.
Ormuzko blokeoak 200 milioi euroko kostu energetikoa ekarriko dio Euskadiri, Jaurlaritzaren arabera
Mikel Jauregi Industria sailburuak adierazi du industria dela "energia krisiaren ondorioak gehien jasaten ari den sektorea".
Donostiako Topoaren trenbideko obra bukatutzat eman dute, Kontxako geltokia amaituta
Datozen hilabeteetan, trenen zirkulazioa arautzen duten instalazio elektrikoetan, aireztapenean, seinaleztapenean eta komunikazioetan ardaztuko du lana ETSk, baita urbanizazioko jardun eta sarbide jakin batzuetan ere.
Etxebizitzaren prezioa %10,3 igo da Euskadin, Estatuko igoerarik txikiena
Astelehen honetan argitaratutako datuen arabera, urteko lehen hiruhilekoan, % 4,9 igo da EAEko etxebizitza berrien prezioa; bigarren eskukoena, berriz, % 11,4.