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ELA critica la reforma de la ley de dependencia por favorecer a "la privatización y la precariedad de los cuidados"

El sindicato considera que las instituciones deben aprovechar sus competencias para impulsar un sistema público, universal y gratuito de cuidados.
La Diputación Foral dedica 4,5 millones de euros a prestaciones para personas mayores dependientes. 8 de cada 10 mayores prefieren seguir viviendo en su casa.
ELA considera que la nueva reforma favorece a la contratación de mano de obra barata. Foto de archivo.
Euskaraz irakurri: ELAk mendekotasunaren legearen erreforma kritikatu du, "zaintzaren pribatizazioa eta prekarizazioa" sustatzen dituelako
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Agencias | EITB

Última actualización

El sindicato ELA ha criticado la reforma de la ley de dependencia y discapacidad aprobada por el Congreso de los Disputados; concretamente, considera que mantendrá un modelo de cuidados basado en la privatización y la precariedad. Por tanto, el sindicato insiste que la ley no cuestiona el sistema vigente ni responde a las necesidades existentes.

La organización sindical ha subrayado que las competencias corresponden a las comunidades autónomas, por lo que reclama que tanto las instituciones de Euskadi como las de Navarra impulsen un modelo propio público, gratuito y de calidad.

"Mano de obra barata"

Así pues, ELA ha denunciado que la reforma sigue apostando por un modelo de cuidados que, a su juicio, favorece la privatización y la contratación de mano de obra barata. Según el sindicato, esta situación recae principalmente sobre mujere y personas migradas, en algunos casos incluso sin una situación laboral regularizada.

Asimismo, la organización ha advertido que el incremento de la financiación estatal no garantiza la cobertura de todas las necesidades. En este sentido, ha señalado que en Hego Euskal Herria trabajan unas 35.000 personas empleadas de hogar, mientras que la mayoría de residencias de personas mayores continúan siendo de gestión privada.

Por todo ello, ELA considera una oportunidad perdida para avanzar hacia un sistema público de cuidados, y ha asegurado que continuará organizando a los trabajadores para defender este modelo en Hego Euskal Herria.

El Congreso apoya la nueva Ley de Dependencia, que incluye un mayor esfuerzo del Estado en financiación
Sindicato Ela Sociedad

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