Mendekotasuna
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ELAk mendekotasunaren legearen erreforma kritikatu du, "zaintzaren pribatizazioa eta prekarizazioa" sustatzen dituelako

Sindikatuaren arabera, erakundeek beren eskumenak baliatu beharko lituzke zaintza sistema publiko, unibertsal eta doakoa bultzatzeko.

La Diputación Foral dedica 4,5 millones de euros a prestaciones para personas mayores dependientes. 8 de cada 10 mayores prefieren seguir viviendo en su casa.
ELAren ustez, erreforma berriak eskulan merkea kontratatzen laguntzen du. Artxiboko argazkia.
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

ELAk Diputatuen Kongresuak onartutako mendekotasunaren eta desgaitasunaren legearen erreforma salatu du, uste baitu zaintzaren pribatizazioa eta prekarizazioan oinarritutako eredua mantenduko duela. Sindikatuaren arabera, legeak ez du indarrean dagoen sistema zalantzan jartzen, eta ez die egungo beharrei erantzuten.

Erakunde sindikalak azpimarratu du mendekotasunaren inguruko eskumenak autonomia erkidegoen esku daudela, eta, beraz, Euskal Autonomia Erkidegoko zein Nafarroako erakundeei zaintza sistema propio, publiko, doako eta kalitatezkoa susta dezatela eskatu die.

"Baldintza prekarioko langileak"

Ildo horretan, ELAk kritikatu du erreformak zaintza eredu baten alde egiten jarraitzen duela; alegia, "pribatizazioaren eta baldintza prekarioko langileak kontratatzea sustatzen". Egoera horren ondorioak emakumeek eta migratzaileek bereziki pairatzen dituztela ere esan du sindikatuak; asko, gainera, lan egoera erregularizatu gabean.

Era berean, erakundeak ohartarazi du Estatuaren finantzaketa handitzeak ez duela bermatzen dauden premia guztiei erantzutea. Hain zuzen ere, sindikatuak dio Hego Euskal Herrian 35.000 etxeko langile direla, eta adinekoen egoitzako langileen gehiengoak kudeaketa pribatuen esku.

Horregatik guztiagatik, zaintza sistema publiko baterantz aurrera egiteko aukera galdu dela dio ELAk. 

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