LAB defiende una huelga general por la vivienda y trabaja junto a otros sindicatos para convocarla

LAB está trabajando, junto a otros sindicatos y agentes sociales, para convocar una huelga general motivada por los problemas de acceso a la vivienda. Esta convocatoria se llevaría a cabo "desde y para Euskal Herria", según el sindicato. LAB ha respondido así a la posibilidad de una huelga general en España, con “total disposición a utilizar todos los medios al alcance del sindicato" para luchar contra el rentismo y la especulación en el mercado de la vivienda y a favor de salarios dignos.

Una vez convertida la vivienda en una preocupación social de primer orden, LAB ha explicado que está “organizando a las y los inquilinos” y desarrollando acción sindical a favor del derecho a la vivienda, relacionándolo con la lucha obrera. "Afecta a todos y todas las trabajadoras, y el encarecimiento de la vivienda y la especulación son algunas de las principales causas del empobrecimiento de las y los trabajadores y de la profundización en las brechas", ha explicado.

Al igual que en España, LAB también ve posibilidad de una huelga general en Hego Euskal Herria. Cree necesario un "sindicalismo transformador" también en la vivienda, al igual que hizo en primavera con una huelga general por el salario mínimo propio.

En un comunicado, ha explicado que la lucha por el derecho a la vivienda se ha convertido en "una de las principales luchas para hacer frente a la agenda reaccionaria", pues se trata de “uno de los principales elementos que empobrece y precariza a las y los trabajadores”. Precisamente, en opinión de LAB, reivindicar políticas redistributivas es el mejor camino para "cerrar el paso" a la extrema derecha.

En este sentido, ha subrayado que, al igual que el Gobierno de España, también tienen responsabilidad los Gobiernos vasco y navarro. Por eso, ha hecho públicas cuatro reivindicaciones para llevar a cabo en Euskal Herria "cambios que no son posibles en Madrid": intervenir para establecer alquileres indefinidos y bajar el precio de la vivienda; parar todos los desahucios; recuperar las viviendas en manos de fondos buitre, y acabar con las políticas públicas que alimentan el rentismo, establecer una fiscalidad progresiva y reforzar el parque público.

Asimismo, ha exigido al PNV que " renuncie a aplicar políticas que den la espalda a las y los trabajadores tanto en Madrid como en Euskal Herria". De hecho, según el sindicato, la formación jeltzale en Madrid ha defendido los intereses de la patronal inmobiliaria y de los especuladores, y en Hego Euskal Herria ha dado la espalda al derecho a la vivienda y al salario mínimo propio.