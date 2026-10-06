Vivienda
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

LAB defiende una huelga general por la vivienda y trabaja junto a otros sindicatos para convocarla

El sindicato abertzale quiere convocar una huelga general "desde Euskal Herria a Euskal Herria", y defiende que la lucha contra el rentismo y la especulación está ligada a la defensa de unos salarios dignos.

GRAFCAV327. BILBAO, 04/10/2026.-Manifestación en Bilbao, convocada por el sindicato LAB en la que participan vecinos de las viviendas de 'Los Ocho' en Erandio, para exigir cambios en la política de vivienda.EFE/Luis Tejido

Manifestación por el derecho a la vivienda, este fin de semana en Bilbao. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: LAB etxebizitzaren inguruko greba orokorraren alde agertu da, eta beste sindikatuekin batera prestatzen ari dela esan du

Mikel Dominguez | EITB

Última actualización

LAB está trabajando, junto a otros sindicatos y agentes sociales, para convocar una huelga general motivada por los problemas de acceso a la vivienda. Esta convocatoria se llevaría a cabo "desde y para Euskal Herria", según el sindicato. LAB ha respondido así a la posibilidad de una huelga general en España, con “total disposición a utilizar todos los medios al alcance del sindicato" para luchar contra el rentismo y la especulación en el mercado de la vivienda y a favor de salarios dignos.

Una vez convertida la vivienda en una preocupación social de primer orden, LAB ha explicado que está “organizando a las y los inquilinos” y desarrollando acción sindical a favor del derecho a la vivienda, relacionándolo con la lucha obrera. "Afecta a todos y todas las trabajadoras, y el encarecimiento de la vivienda y la especulación son algunas de las principales causas del empobrecimiento de las y los trabajadores y de la profundización en las brechas", ha explicado.

Al igual que en España, LAB también ve posibilidad de una huelga general en Hego Euskal Herria. Cree necesario un "sindicalismo transformador" también en la vivienda, al igual que hizo en primavera con una huelga general por el salario mínimo propio.

En un comunicado, ha explicado que la lucha por el derecho a la vivienda se ha convertido en "una de las principales luchas para hacer frente a la agenda reaccionaria", pues se trata de “uno de los principales elementos que empobrece y precariza a las y los trabajadores”. Precisamente, en opinión de LAB, reivindicar políticas redistributivas es el mejor camino para "cerrar el paso" a la extrema derecha.

En este sentido, ha subrayado que, al igual que el Gobierno de España, también tienen responsabilidad los Gobiernos vasco y navarro. Por eso, ha hecho públicas cuatro reivindicaciones para llevar a cabo en Euskal Herria "cambios que no son posibles en Madrid": intervenir para establecer alquileres indefinidos y bajar el precio de la vivienda; parar todos los desahucios; recuperar las viviendas en manos de fondos buitre, y acabar con las políticas públicas que alimentan el rentismo, establecer una fiscalidad progresiva y reforzar el parque público.

Asimismo, ha exigido al PNV que " renuncie a aplicar políticas que den la espalda a las y los trabajadores tanto en Madrid como en Euskal Herria". De hecho, según el sindicato, la formación jeltzale en Madrid ha defendido los intereses de la patronal inmobiliaria y de los especuladores, y en Hego Euskal Herria ha dado la espalda al derecho a la vivienda y al salario mínimo propio.

Vivienda Sindicato LAB Sindicatos Huelgas Economía

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X