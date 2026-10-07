El TAN anula la OPE de 2025 del Ayuntamiento de Barañain por no negociar con los sindicatos

El Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) ha estimado el recurso interpuesto por el sindicato LAB y ha anulado completamente la OPE de 2025 del Ayuntamiento de Barañáin, aduciendo que no se ajustó a derecho porque no fue previamente negociada con la representación sindical.

El sindicato LAB ha dado a conocer este miércoles la resolución que fue fechada el pasado 22 de septiembre y notificada esta semana. En un comunicado, afirma que el TAN no deja lugar a dudas: anula el procedimiento "por no resultar ajustado a derecho" y no se puede seguir adelante con ella. "Eso debería obligar al Ayuntamiento a paralizar todo el procedimiento, independientemente de la fase en que se encuentre la oposición de cada uno de los puestos", ha aseverado.

LAB ha afirmado que ha "denunciado muchas veces tanto la actitud como la forma de actuar del equipo de gobierno municipal" de Barañain, asegurando que suele realizar este tipo de actuaciones "habitualmente sin tener en cuenta a la representación sindical".

Según la central sindical, "el Ayuntamiento debería afrontar un enorme gasto económico, y además, produciría un daño irreparable a todas aquellas personas que aspiran a optar a una de las plazas de Barañáin y se vean obligadas a renunciar a otros puestos de trabajo".

Finaliza mostrando su disposición a sentarse con el Ayuntamiento para negociar. "Nosotras tenemos claro que esta OPE debe hacerse respetando la legalidad vigente, y eso pasa por ser negociada con la representación sindical. Por ello, mantenemos nuestra total voluntad para sentarnos a debatir y así tratar de paliar y corregir los posibles daños que las decisiones del Ayuntamiento han generado", ha comentado.