Justiziak Barañaingo Udalaren 2025eko LEPa baliogabetu du sindikatuekin ez negoziatzeagatik
LAB sindikatuak helegitea jarri zuen gobernu-taldearen jarduteko moduagatik. Orain uste du ebazpenak Udala "prozedura geldiaraztera" behartzen duela.
Nafarroako Administrazio Auzitegiak onartu egin du LAB sindikatuak jarritako helegitea, eta erabat baliogabetu du Barañaingo Udalaren 2025eko LEPa, argudiatuz ez datorrela bat zuzenbidearekin, ez zelako aldez aurretik ordezkaritza sindikalarekin negoziatu.
LAB sindikatuak irailaren 22ko data duen eta aste honetan jakinarazi dieten ebazpenaren berri eman du asteazken honetan. Ohar baten bidez azaldu du auzitegiak "ez duela zalantzarako tarterik uzten": prozedura baliogabetu du "zuzenbidearekin bat ez datorrelako eta ezin da aurrera jarraitu". "Udala prozedura osoa geldiaraztera behartu beharko luke, lanpostu bakoitzaren oposizioa zein fasetan dagoen kontuan hartu gabe", baieztatu du.
LABek adierazi duenez, "askotan" salatu du Barañaingo udal-gobernuko taldearen jarrera eta jarduteko modua, eta ziurtatu du horrelako jarduerak "ohikoak" direla, "ordezkaritza sindikala kontuan hartu gabe" egiten dituela.
Sindikatuaren arabera, "Udalak gastu ekonomiko handiari aurre egin beharko dio, eta, gainera, kalte konponezina eragin die Barañaingo plazetako bat eskuratu nahi duten eta beste lanpostu batzuei uko egin behar dieten pertsona guztiei".
Halaber, Udalarekin negoziatzeko prest dagoela adierazi du. "Guk argi daukagu LEP hau indarrean dagoen legedia errespetatuz egin behar dela, eta hori ordezkaritza sindikalarekin negoziatzea da. Horregatik, gure borondate osoa mantentzen dugu eztabaidatzera esertzeko eta, horrela, Udalaren erabakiek eragin ditzaketen kalteak arintzen eta zuzentzen saiatzeko", adierazi du.