Cebek no ve "de recibo" que las empresas paguen un coste de una huelga que es "política"

El presidente de Cebek, Guillermo Buces, ha afirmado que no es "de recibo" que las empresas tengan que pagar un coste por la huelga general convocada por los sindicatos por el derecho a vivienda cuando además "huele más a huelga política que a huelga laboral".

Buces ha valorado de esta forma la huelga general convocada por CC. OO. y UGT en el conjunto de España y ELA, LAB, Steilas y ESK a nivel de Euskadi.

Tras afirmar que entiende que la huelga va "contra el gobierno central, el vasco o la oposición", el presidente de la patronal vizcaína ha añadido que no le parece de recibo que "las empresas tengamos que pagar un coste" cuando, ha subrayado, "desde Cebek estamos de acuerdo en un diagnóstico ampliamente compartido, que debe ser el punto de partida para solucionar este problema, y es que en España falta un millón de viviendas, como calcula el Banco de España".

A su entender, aumentar el número de viviendas en construcción, "debería ser una prioridad en este debate y también de la actuación política desde las administraciones públicas", y "no estar poniendo un parche tras otro, que no resuelven el problema", ha lamentado.

En esa misma línea ha ahondado el secretario general de la patronal vizcaína, Francisco Javier Azpiazu, quien ha añadido a su vez que por el momento no conocen las razones esgrimidas por los sindicatos para convocarla pero que, a su entender, "tienen que estar justificadas jurídicamente y basadas en una causa laboral"; por lo que, "cuando conozcamos la convocatoria, diremos lo que pensamos tanto desde Cebek como desde Confebask".

Elevados niveles de absentismo

Asimismo, Buces ha subrayado que "los elevados niveles de absentismo laboral en Euskadi tienen un alcance que trasciende a las empresas y afecta al conjunto de la sociedad", puesto que "ya no se trata de una cuestión empresarial, sino un auténtico problema social".

Para el presidente de Cebek, "esta horrible situación, nos lleva a reflexionar sobre los cambios que se vienen produciendo en nuestros valores y en la manera de entender el trabajo, su importancia y la responsabilidad que conlleva".

En este aspecto ha llamado a "recuperar la cultura del esfuerzo que tanto ha caracterizado a la sociedad vasca y combatir entre todos el alto nivel de fraude que hay en este tema del absentismo".