Cebekek ez du "onargarria" ikusten enpresek greba "politiko" baten kostua ordaintzea
"Euskadin lan-absentismoaren maila altuak enpresetatik harago doazen ondorioak ditu, eta gizarte osoari eragiten dio", azpimarratu du Guillermo Buces Cebekeko presidenteak; izan ere, "jada ez da enpresa gai bat, benetako gizarte arazo bat baizik".
Guillermo Buces Cebekeko presidenteak ez du "onargarria" ikusten enpresek etxebizitza-eskubidearen alde sindikatuek deitutako greba "politiko" baten kostua ordaindu behar izatea, greba orokor horrek "lan-greba baino greba politikoaren itxura handiagoa" duenean.
Bucesek horrela baloratu du CC.OO. eta UGT sindikatuek Espainia osoan deitutako greba orokorra. ELAk, LABek, Steilasek eta ESKk ere grebara deituko dute Hego Euskal Herrian azaroaren 11rako.
Testuinguru horretan, "Espainiako Gobernuaren, Eusko Jaurlaritzaren eta oposizioaren aurka" deitutako greba dela ziurtatu du Cebekeko presidenteak, eta gaineratu du ez zaiola onargarria iruditzen "enpresek greba politiko baten kostua ordaindu behar izatea". "Cebeketik bat gatoz diagnostikoarekin: Espainian milioi bat etxebizitza falta dira, Espainiako Bankuaren arabera. Hori da arazoa konpontzeko abiapuntua", azpimarratu du Bucesek.
Gauzak horrela, eraikitzen ari diren etxebizitzen kopurua handitzea "lehentasuna izan beharko litzateke eztabaida honetan, baita administrazio publikoen jarduera politikoan ere", eta "ez litzateke adabaki bat bestearen atzetik jartzen ibili behar, horrek ez baitu arazoa konpontzen", deitoratu du.
Halaber, Francisco Javier Azpiazu Bizkaiko patronaleko idazkari nagusiak gaineratu du oraingoz ez dakitela sindikatuek zergatik deitu duten greba zehazki, baina, bere esanetan, "juridikoki justifikatuta eta lan arloko arrazoi jakin batean oinarrituta" egon behar du; beraz, "deialdia ezagutzen dugunean, Cebeketik eta Confebasketik pentsatzen duguna esango dugu".
Absentismo maila altua
Era berean, Bucesek azpimarratu duenez, "Euskadiko absentismo maila altuek enpresak gainditzen dituzten eta gizarte osoari eragiten dioten irismena dute; izan ere, jada ez da enpresa arloko gai bat soilik, benetako arazo sozial bat baizik".
Cebekeko presidentearen ustez, "egoera lazgarri horrek gure balioetan eta lana ulertzeko moduan gertatzen ari diren aldaketei buruz, lanaren garrantziari buruz eta horrek dakarren erantzukizunari buruz hausnartzera garamatza".
Ildo horretatik, "euskal gizartearen ezaugarri bereizgarria izan den ahaleginaren kultura" berreskuratzeko deia egin du, eta "absentismoaren gai honetan dagoen iruzur maila handiari guztion artean aurre egiteko" eskatu du.