Más de 300 vuelos de Volotea cancelados en el Aeropuerto de Bilbao

La compañía aérea Volotea, en preconcurso de acreedores, ha cancelado más de 300 vuelos en el Aeropuerto de Bilbao, según ha informado Radio Euskadi.

La compañía opera con 22 rutas desde el aeropuerto de Loiu, con cinco desde Hondarribia y tres desde Gasteiz. Asimismo, tenía previsto empezar a volar desde Noain a Sevilla.

La compañía promete que el reajuste está completado, que no habrá más cancelaciones. Organizaciones de consumidores como Facua desaconsejan comprar billetes de la compañía, que es de hecho la segunda que más pasajeros mueve desde Bilbao.

Hace una semana hizo público que estaba ultimando conversaciones con sus acreedores para reestructurar su deuda financiera, de unos 200 millones de euros, a largo plazo, y llegar a un acuerdo que garantice la viabilidad de la compañía.

En paralelo, Volotea prevé reducir su flota, de 44 aviones a 30 o 35, y prepara un aumento de capital con diferentes inversores.

Ante esta situación en Erreklamatu han recibido medio centenar de consultas, y usuarios denuncian que la compañía no responde ante las reclamaciones.