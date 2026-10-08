Tubos Reunidos analiza desde hoy las ofertas recibidas para comprar el grupo y seleccionar las cinco mejores

Tubos Reunidos analiza a partir de hoy las ofertas recibidas para comprar el grupo, entre las que seleccionará las cinco mejores, ha informado fuentes de la firma siderúrgica vasca, en concurso de acreedores.



Ayer terminó el plazo para que las empresas interesadas hicieran sus ofertas. Un total de 14 empresas habían mostrado interés en presentar una oferta para la adquisición de Tubos Reunidos.



Con ello los 14 interesados han tenido acceso en los últimos meses a la información financiera de la empresa, así como a visitar las plantas y reunirse con dirección y sindicatos, pero eso no quiere decir que hayan presentado finalmente una oferta firme.



El plazo terminó ayer, cuando ante notario, se abrieron los sobres con las ofertas de los potenciales compradores, cuyo número se desconoce, pero son más de cinco, ya que estas fuentes ha confirmado que a partir de este jueves se comenzarán a analizar todas las ofertas recibidas para seleccionar a los cinco mejores oferentes, que pasarán a la siguiente fase.



Tampoco se ha desvelado si hay alguna oferta por todo el grupo o son separadas, con más interés por la planta del Valle de Trápaga (Bizkaia), como parece, que ya hizo un ajuste laboral en su día y tiene más pedidos, que por la de Amurrio (Álava).