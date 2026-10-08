Taldea erosteko jasotako eskaintzak aztertuko ditu gaurdanik Tubos Reunidosek, eta bost onenak aukeratuko ditu
Atzo amaitu zen eskaintzak egiteko epea. Hasiera batean, 14 enpresak erakutsi zuten Tubos Reunidos erosteko eskaintza bat aurkezteko interesa, baina ez dute zehaztu azkenean zenbatek egin duten eskaintza.
Taldea erosteko jasotako eskaintzak aztertuko ditu gaurtik aurrera Tubos Reunidosek, eta horien artean bost onenak aukeratuko ditu, hartzekodunen konkurtsoan dagoen enpresa horretako iturriek jakinarazi dutenez.
Atzo amaitu zen eskaintzak egiteko epea. Hasiera batean, 14 enpresak erakutsi zuten Tubos Reunidos erosteko eskaintza bat aurkezteko interesa, baina ez dute argitu azkenean zenbatek egin duten eskaintza.
Hori bai, interesa erakutsi zuten 14 enpresa horiek Tubos Reunidosi buruzko informazioa jaso dute azken hilabeteetan, lantegiak bisitatu dituzte eta zuzendaritzarekin eta sindikatuekin bilerak egin dituzte.
Esan bezala, atzo amaitu zen proposamenak aurkezteko epea, notario aurrean, erosle potentzialen eskaintzak jasotzen zituzten gutun azalak ireki zituztenean.
Oraingoz, ez dute argitu zenbat eskaintza izan diren guztira, baina jakina da bost baino gehiago direla. Izan ere, iturri horiek baieztatu dutenez, jasotako eskaintza guztietatik bost baino ez dira hurrengo fasera igaroko.
Enpresak du argitu ezta ere talde osoarentzat eskaintzarik dagoen edo lantegi bakoitzari beren-beregi egindako eskaintzak diren. Dirudienez, Trapagarango (Bizkaia) lantegiak Amurriokoak baino interes handiagoa piztu du.