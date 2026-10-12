El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria apoya la huelga por la vivienda y avisa del "grave riesto de involución" en las elecciones

El Movimiento de Pensionitas de Euskal Herria ha advertido del "grave riesgo de involución de derechos conquistados" si PP y Vox logran gobernar el Estado español., y exigen a Pedro Sánchez que no deje deberes por hacer. Asimismo, apoyan la huelga general del 11 de noviembre por "el derecho a una vivienda y unos salarios dignos".