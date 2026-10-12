Pentsioak
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Euskal Herriko Pentsiodunen Mugimenduak etxebizitzaren aldeko greba babestu eta hauteskundeetan "inboluziorako arrisku larria" dagoela ohartarazi du

Iragarkia
Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, en Bilbao.
18:00 - 20:00

EITB

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Euskal Herriko Pentsiodunen Mugimenduak ohartarazi du "eskubideak inbulaziorako arrisku larrian" daudela PPk eta Voxek Espainiako Estatua gobernatzea lortzen badute, eta Pedro Sanchezi eskatu dio ez uzteko lanik bukatu gabe.

Etxebizitza Hauteskunde Orokorrak Pentsioak 2025 Ekonomia

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