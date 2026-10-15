El Gobierno Vasco abre la vía para limitar el precio del alquiler en Erandio
El Gobierno Vasco ha iniciado el procedimiento para declarar Erandio zona de mercado residencial tensionado, después de constatar que el municipio vizcaíno cumple los dos requisitos previstos en la Ley de Vivienda para esta calificación. La medida, solicitada por el Ayuntamiento el pasado 26 de agosto, abre la vía a limitar el precio de los alquileres y se encuentra ahora en fase de información pública.
La orden, firmada el 5 de octubre por el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, se ha publicado este jueves en el boletín oficial. El expediente estará sometido a información pública durante veinte días hábiles, a partir de su publicación también en el Boletín Oficial de Bizkaia. El Ayuntamiento de Erandio dispone de ese mismo plazo de audiencia y contra la orden no cabe recurso, al tratarse de un acto de mero trámite.
Erandio cumple los dos criterios de la ley
La Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda, establece dos criterios para declarar una zona de mercado residencial tensionado y exige que se cumpla al menos uno. El Gobierno Vasco considera acreditados ambos en Erandio, según un informe del Observatorio Vasco de Vivienda de abril de 2025.
Por un lado, el esfuerzo económico que deben realizar los hogares para pagar la vivienda, incluidos los suministros básicos, alcanza el 31,8 % de los ingresos medios, por encima del umbral del 30 % fijado por la normativa.
Por otro, el precio de compraventa de las viviendas ha aumentado un 22,6 % en los últimos cinco años con datos estadísticos disponibles. El porcentaje supera el umbral del 22,4 %, calculado a partir del incremento del 19,4 % del índice de precios de consumo (IPC), al que se suman tres puntos.
Qué supondría limitar los alquileres
La declaración de Erandio como zona tensionada permitiría aplicar las medidas previstas en la Ley de Vivienda para contener los precios. Con carácter general, la renta de los nuevos contratos no podría superar la del contrato anterior, una vez actualizada.
Además, el precio quedaría sujeto a un índice de referencia en los casos en que el propietario fuera un gran tenedor o cuando la vivienda no hubiera estado alquilada como residencia habitual durante los cinco años anteriores.
La normativa también contempla prórrogas extraordinarias de los contratos de alquiler de hasta tres años. Asimismo, permite reducir de diez a cinco viviendas el umbral a partir del cual un propietario puede ser considerado gran tenedor en la zona declarada.
La calificación tendría una vigencia de tres años, prorrogables, y obligaría a desarrollar un plan específico de medidas. El Departamento de Vivienda considera que ese plan es "viable y adecuado".
La situación de las familias de "Los Ochos"
La iniciativa llega en un contexto marcado por la situación de las familias que viven en los edificios conocidos como "Los Ochos", en Erandio. El fondo de inversión Mosaic, propietario de las viviendas, les ha ofrecido la posibilidad de comprarlas o abandonar los pisos cuando venzan sus contratos de alquiler.
El pasado 28 de septiembre, el diputado de EH Bildu en el Congreso Oskar Matute acudió al municipio para mostrar su apoyo a las familias. Matute reclamó entonces un decreto de vivienda "ambicioso" que prohíba los desahucios de familias vulnerables sin una alternativa habitacional y regule los alquileres de temporada.
Asimismo, Denis Itxaso anunció que ha ordenado acelerar el proceso de declaración de Erandio como zona tensionada.
Otras zonas tensionadas en Euskadi
En Bizkaia ya han sido declarados zona de mercado residencial tensionado Bilbao, Barakaldo y el distrito 2 de Galdakao. La declaración de Basauri está pendiente de entrar en vigor.
En el conjunto de Euskadi, cerca de una veintena de municipios contaban en abril con esta calificación, que abarcaba a 1,1 millones de habitantes, el 54 % de la población, según los datos del Gobierno Vasco.