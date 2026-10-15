El Gobierno Vasco abre la vía para limitar el precio del alquiler en Erandio

El Gobierno Vasco ha iniciado el procedimiento para declarar Erandio zona de mercado residencial tensionado, después de constatar que el municipio vizcaíno cumple los dos requisitos previstos en la Ley de Vivienda para esta calificación. La medida, solicitada por el Ayuntamiento el pasado 26 de agosto, abre la vía a limitar el precio de los alquileres y se encuentra ahora en fase de información pública.

La orden, firmada el 5 de octubre por el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, se ha publicado este jueves en el boletín oficial. El expediente estará sometido a información pública durante veinte días hábiles, a partir de su publicación también en el Boletín Oficial de Bizkaia. El Ayuntamiento de Erandio dispone de ese mismo plazo de audiencia y contra la orden no cabe recurso, al tratarse de un acto de mero trámite.