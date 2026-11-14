La planta de Tubos Reunidos de Nanclares de la Oca entra en liquidación

La planta que Tubos Reunidos tiene en Nanclares de la Oca (Iruña de Oca, Álava) entrará en fase de liquidación, según ha decidido la jueza del Tribunal de Instancia número 7 de Vitoria-Gasteiz en un auto al que ha tenido acceso EITB.

El auto, fechado el 11 de noviembre, establece la apertura de la fase de liquidación dentro del concurso de acreedores presentado en mayo. Así, el administrador concursal, PKF ATtes, asumirá en adelante la gestión total de la planta y procederá a su liquidación.

La planta de Nanclares es una de las tres plantas que tiene la compañía dedicada al enroscado de tubos en Euskadi. A diferencia de lo que ocurre con las de Amurrio (Álava) y Valle de Trápaga (Bizkaia), ninguna de las cinco ofertas presentadas al concurso de acreedores apuesta por la continuidad de la de Nanclares de la Oca.

De este modo, el administrador concursal abogó por su cierre a finales de octubre. La propuesta fue rechazada por el comité de empresa, y exigió que se agotaran "todas las posibilidades antes de conducir a la plantilla al despido".

ESK de Tubos Reunidos de Amurrio (conforma, junto con ELA y LAB la mayoría sindical en el comité de empresa) ha precisado en un comunicado que "la apertura de la liquidación no significa que las fábricas vayan a cerrar ni que se produzcan despidos automáticamente" y ha matizado que "el proceso de venta de las unidades productivas sigue siendo la vía prevista para intentar dar continuidad a la actividad". El sindicato recomienda, por tanto, "paciencia y temple" a la plantilla para no caer en el "alarmismo excesivo", aunque admite que no se debe "abandonar una lógica cautela, dado que la situación sigue siendo grave y delicada".